La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio del pasado año arranca este martes 11 de abril. Los contribuyentes pueden consultar desde ese momento el borrador de su declaración a través del servicio Renta Web de la Agencia Tributaria y tienen de plazo para presentarla hasta el próximo 30 de junio (aunque en el caso de domiciliar el pago la fecha tope se adelanta al día 27 de ese mes). Los colegios de Gestores Administrativos, a través de su consejo general, han emplazado a todos los contribuyente a revisar bien los datos antes de cumplimentar la declaración ya que, según afirman, el 35% de los borradores tiene algún tipo de error.

“Hay que insistirle en la importancia de revisar los datos del borrador. No siempre están bien; las empresas han podido informar mal sobre sus ingresos, o la AEAT no tiene información sobre el nacimiento de un hijo, por ejemplo", afirma este colectivo. En Málaga, el presidente del Colegio de Gestores Administrativos es Daniel Quijada.

El aviso no es baladí, ya que aunque si un trabajador no declara correctamente sus ingresos, aunque el fallo de comunicar los datos haya sido de la empresa, él es el responsable ante Hacienda. Y en el caso de las deducciones, en el caso de que la Agencia Tributaria no disponga de los datos actualizados de las circunstancias de un contribuyente, éste corre el riesgo de perder una contribución a la que tenga derecho.

"Paciencia, lea con detalle, haga sus cálculos correctamente y dele al botón cuando esté seguro, y si tiene dudas, acuda a un profesional", aconsejan los gestores administrativos.

Modo de presentación

Igual que en la campaña anterior, todos los contribuyentes -cualquiera que sea la naturaleza e importe de las rentas que hayan obtenido durante el ejercicio- podrán obtener el borrador de la declaración a través del servicio Renta Web, tras aportar, en su caso, determinada información que la Administración les solicitará al efecto.

Un año más se mantiene el mecanismo de obtención del Número de Referencia para acceder al borrador y/o a los datos fiscales, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, o bien utilizando certificados electrónicos reconocidos y el sistema Cl@ve PIN, y mediante la aplicación app para dispositivos móviles.