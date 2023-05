La imagen distorsionada de la mujer en los medios de comunicación, la reproducción de estereotipos sexistas, la cobertura informativa de la violencia de género o el impacto de las redes sociales en la conformación de roles de género son los principales temas sobre los que se ha reflexionado y debatido en el I foro sobre la Mujer en Málaga organizado por la Subdelegación de Málaga.

Una decena de mujeres periodistas, comunicadoras y profesoras de la Universidad de Málaga (UMA) han participado esta mañana en el primer coloquio de este espacio moderado por la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación de Málaga, Amaya Martínez, y que nace con la vocación de mantenerse en próximas convocatorias.

En este encuentro inicial, han participado la presidenta de la Asociación de la Prensa Malagueña, la primera mujer en su siglo de historia, Elena Blanco; la presidenta en Málaga del Colegio de Periodistas de Andalucía y coordinadora de la Asamblea de Mujeres, Teresa Santos; la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer y profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, Meli Galarza; la profesora de la UMA Antonia Guerrero; y las periodistas Montse Naharro, directora de Canal Sur Málaga; Regina Sotorrío, del diario SUR; Nieves Egea, de SER Málaga Cristina Fernández, del diario Málaga Hoy y Ana Montañez, en representación de este periódico. Asimismo, ha estado presente el Subdelegado del Gobierno, Javier Salas.

Formación, violencia de género y puestos de dirección

Las intervinientes han puesto sobre la mesa la presión histórica que se ejerce sobre la imagen de la mujer, primero a través de los medios convencionales o la publicidad, y actualmente a través de las redes sociales, carentes de regulación, hasta el punto de advertir de una "involución" que afecta a población en edades cada vez más jóvenes.

De la misma forma, las comunicadoras han subrayado la importancia de formarse en igualdad, feminismo y género, tanto para profesionales de la información como consumidores y consumidoras, con el objetivo de cercar el lenguaje sexista y fomentar una imagen realista de las mujeres y su contribución en los diferentes sectores de la sociedad.

En cuanto a la cobertura y tratamiento de la violencia de género, las profesionales han advertido de la importancia de no sacrificar el rigor de la información debido a la inmediatez a la que obliga la actualidad, tratando de aportar todos los datos posibles y no centrando la mirada solo en la víctima sino también en el presunto autor de los hechos ante un asesinato machista, además de abundar en la historia y no limitarse a aportar datos estadísticos que acaban deshumanizando esta lacra social.

Asimismo, se ha debatido sobre la falta de representación femenina en los puestos de dirección no solo en la esfera pública e institucional sino dentro de la propia industria periodística, pese a la feminización que ha experimentado la profesión tanto en el mundo laboral como en el ámbito universitario.