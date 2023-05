MAEX, marca que forma parte de DONTE GROUP, la compañía especializada en cuidado y salud bucodental, ha inaugurado este jueves su primer centro en Andalucía, tras integrar a su red la prestigiosa clínica dental malagueña Cuevas Queipo, que ha contado con la periodista y presentadora de televisión María Casado como madrina de un acto inaugural.

Dirigida por el Dr. Alberto Cuevas, la primera clínica MAEX de Andalucía es un espectacular espacio de más de 795 metros cuadrados, distribuido en tres plantas, que se ubica en la calle Especería 11, en el corazón de Málaga, y está formada por 37 profesionales. Tras más de 30 años de actividad en el sector odontológico y siendo un referente del cuidado bucodental en Málaga, la clínica Cuevas Queipo se integra en el proyecto MAEX de maestría y excelencia.

La conocida y respetada presentadora de televisión María Casado, que triunfa con su programa Las tres puertas en La 2 de TVE, y que mantiene una estrecha relación con Málaga desde que el actor Antonio Banderas le fichara como directora de la división audiovisual de Soho TV, ha ejercido de una sonriente, y muy embarazada, madrina del acto. María Casado comunicó el pasado mes de febrero su futura maternidad junto a su pareja, la artista Martina diRosso.

Casado ha confirmado que “cuando uno llega a una ciudad nueva busca sus sitios de referencia, como la panadería. Yo necesitaba un dentista y hablé con Antonio Banderas y me dijo “María, no busques, te voy a pasar el teléfono de Alberto Cuevas y estarás en muy buenas mano”. Y es así. Cada vez que entro en MAEX Málaga, me siento como en casa, por su profesionalidad, su cariño, no hay sensación de miedo cuando vas al dentista. Hay una manera de hacer que da el aval a la clínica por sus más de 30 años en el sector”.

Además, la presentadora ha destacado que “la saludbucodental forma parte de la salud general. Aquí me habéis enseñado que es fundamental el cuidado de la boca porque puede ser el foco de otras enfermedades. Para mí es un día muy especial. Estoy encantada de formar parte de esta nueva etapa de Cuevas Queipo, un paso más para seguir apostando por la maestría y la excelencia, ahora de la mano de MAEX”.

Sobre su nueva etapa en Málaga confiesa sonriente que “llevo 3 años maravillosos en los que uno llega con dudas, miedos de empezar una vida nueva pero Málaga me ha traído muchas cosas bonitas, estoy en una etapa muy feliz. Además, ha servido para el reagrupamiento familiar. Está mi madre también aquí y yo he comenzado a formar mi familia. Ya tenemos a Daniela en camino”.

Sin duda, María vive una etapa muy feliz desde que Antonio Banderas sorprendió a todos fichándole para su nueva productora en mayo de 2020. “Málaga es para venir y vivirla. Málaga son sus gentes, hay una palabra para mí que define la ciudad, es la alegría”, asegura la periodista.

Recientemente ha terminado la emisión de su programa de entrevistas ‘Las tres puertas’ en La 2 de TVE y María confiesa que “es posible que haya una tercera temporada. También estamos en la fase de intentar preparar nuevos proyectos. Hay muchas cosas en mente: documentales, ficción… esperamos rematar pronto y seguir sorprendiendo a la gente. En cualquier caso, hay mucho material ya preparado”.

Preguntada sobre el embarazo que anunció su chica, la cantante Martina diRosso, a través de las redes sociales el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, con este mensaje “¡Felicidad infinita! María y yo vamos a ser mamás y no puedo estar más emocionada. Tenía ganas de gritarle al mundo que la familia crece y que contigo todo es mejor. Nosotras siempre en el mismo equipo”, la periodista ha asegurado que “estoy llevando un embarazo muy bueno, ya estoy casi de 6 meses. Daniela llegará a principios de septiembre. No he tenido náuseas, estoy muy contenta. Sólo tengo sueño y algún despiste de cabeza. Físicamente estoy muy bien, hago deporte, sigo con crossfit pero algo más tranquilo. Me encuentro muy bien”.

“No he tenido ningún antojo. Estoy comiendo menos de lo normal. El embarazo me ha quitado el apetito”, afirma la presentadora catalana afincada en Málaga.

“En casa estamos como locos. Martina lo está viviendo… me dice “dime cuándo se mueve que quiero notarlo”. Ella está muy feliz y muy centrada con su música también. Yo le digo que se anime y que haga una canción para Daniela. Ella estaba como loca porque fuera niña, a mi me daba igual niño o niña”, comenta María.

Preguntada sobre sus planes de boda, una María tímida, sonriente y especialmente ilusionada ha afirmado que “todo llegará. Son cosas que aunque sólo sean por materializar y formalizar la llegada de Daniela, seguro que habrá algo en breve”.

Desde MAEX, se quiere elevar la excelencia en la práctica odontológica y ser una inspiración para los profesionales. La visión de la marca es redefinir las buenas prácticas de la odontología en Europa, creando el estado del arte de la disciplina, caracterizado por la excelencia técnica, el conocimiento y la calidad en la atención. “Con este proyecto, buscamos incorporar a nuestro grupo un segmento de clínicas especializadas, gestionadas por doctores muy reconocidos a nivel nacional e internacional, y que destacan por la excelencia asistencial en sus prácticas”, explica la doctora Esther Charro, directora médica de MAEX.

El objetivo es crear un grupo exclusivo de clínicas referentes y superespecializadas que ofrezcan prácticas asistenciales punteras y especial atención al paciente. “El nivel de la odontología y de la cirugía maxilofacial en España es de los más altos de Europa y del mundo. Por ello, MAEX tiene el objetivo de reunir a un grupo exclusivo de clínicas de referencia, con el mejor hacer tanto académico como en la atención al paciente, para instaurar las mejores prácticas en el mundo de la odontología. Como doctores, nos sentimos muy orgullosos de iniciar este reto y de la proyección nacional y europea que nos brinda”, expresa el Dr. Alberto Cuevas. “Abordamos casos complejos y patologías que no todas las clínicas pueden tratar, aunando conocimiento, experiencia, innovación, recursos y equipo a pacientes que requieren una atención muy especializada”, matiza.