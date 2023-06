«A Oracle le es muy fácil atraer talento a Málaga; todos ven aquí una gran oportunidad para crecer»

La multinacional tecnológica Oracle, que ha cerrado su último año fiscal con más de 50.000 millones de dólares de facturación, ha sido unas de las protagonistas del foro Digital Enterprise Show (DES), que se ha celebrado estos días en el Palacio de Ferias de Málaga. El gigante estadounidense, que emplea a unos 135.000 trabajadores por todo el mundo, tiene una significativa presencia en España, con unos 1.900 empleados repartidos en diversas oficinas, entre ellas el Oracle Innovation Hub situado en el Málaga TechPark (PTA), que reúne a cerca de 600. El director general de Oracle España, Albert Triola, ha conversado con La Opinión de Málaga en el marco del foro DES para repasar temas como el actual panorama de innovación , los retos a los que se enfrentan las empresas o la notable posición que está alcanzando Málaga (a la que no duda en calificar como «el Silicon Valley europeo») en el panorama tecnológico mundial.

¿Cómo resumiría con brevedad a alguien ajeno al mundo tecnológico qué hace Oracle?

Es la compañía que puede acelerar la innovación en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Tenemos tecnología para todos los sectores: bares, hoteles, empresas de la construcción, entorno sanitario, empresas de ingeniería o energía, hay soluciones verticales... El concepto es, ¿cómo te ayudo a hacer más negocio y que te cueste menos? Oracle se encarga de la infraestructura, de las actualizaciones, de buscar economías de escala con la Inteligencia Artificial. Eliminamos las complejidades. Por ejemplo, una compañía que utiliza un software determinado tiene que pagar cada ciertos años a una consultora para cambiar de versión, pagando un buen dinero, aunque en realidad funcionen igual. Pues en Oracle les decimos que se suscriban a nuestra nube y que usen nuestras herramientas de gestión, y nos encargamos de actualizarlas cada 90 días.

La tecnología abre oportunidades casi infinitas, pero imagino que antes es necesario que cada empresa tenga claro cómo sacarle el mejor partido.

No hay sector donde el volumen de datos que se manejan todos los días no se esté incrementando de forma exponencial. Sensores, IOT,... el gran reto es qué hacer con todos esos datos, cómo gestionarlos para tomar las mejores decisiones, hacer el mejor producto y competir en un entorno cada vez más global. La tecnología ha llegado a todo el mundo y obliga a afrontar una competencia cada vez mayor, pero hay también grandes oportunidades. Las empresas deben saber entender mejor a los clientes y ser más eficientes. Toda esa complejidad tecnológica a la que se enfrentan las empresas la reducimos nosotros, que nos encargamos de desarrollar regiones cloud con más capacidad de proceso y más sostenibles energéticamente.

El DES de este año se ha centrado en la Inteligencia Artificial (IA). ¿Cómo puede esta tecnología, junto a la nube, ayudar a las empresas a abordar un entorno tan cambiante?

La IA ya está embebida en la nube, que se autogestiona así de forma propia. El nivel de seguridad, de parcheado y actualizaciones, de optimización para las bases de datos... Así, lo cierto es que las pymes no tienen que preocuparse de nada, porque al final una empresa lo que debe de ocuparse es de que su negocio vaya bien, y dedicar el menor tiempo posible a decidir qué hardware o qué sistema operativo le viene mejor. Las pymes buscan un modelo de suscripción para conectarse y consumir, y Oracle ofrece soluciones de gestión diseñadas para empresas y startups.

¿Cómo se traduce eso en la práctica?

Un ejemplo es cuando nos subimos al coche y el sistema nos dice, automáticamente, que nos quedan 25 minutos para llegar a casa sin que hayamos programado nada. Son cosas que pueden asustar un poco al principio, pero son fascinantes. Pues imagine ahora eso aplicado a la gestión de una empresa: vas metiendo pedidos y se generan facturas. El sistema es capaz de decir si las ventas van bien o si un producto determinado flojea en alguna zona concreta. Ése es el gran valor de la Inteligencia Artificial: ayuda a tomar decisiones y evita a las empresas el tener a un grupo de personas analizando datos de ventas. Es el propio sistema el que, sin necesidad de programar nada, te da la información y te pone una alerta para cualquier tema que necesitemos. Todo eso ya está ocurriendo, pero como esto de la IA va muy rápido cada 90 días actualizamos los sistemas. El modelo de Oracle es que, al usar la suscripción a los servicios, el empresario se puede centrar completamente en su negocio, sin pensar en las herramientas.

¿Qué barreras puede haber para que las empresas implanten esta tecnología? ¿Es caro?

No es caro. Creo que el gran reto de un país como España o de una región como Andalucía es encontrar a las personas adecuadas, generar talento para que cualquier pyme pueda beneficiarse de estas tecnologías. Está pasando algo que jamás se ha dado en la Historia: la tecnología se ha democratizado y llega a todas las empresas. Servicios de Oracle que pueden sonar a ciencia-ficción, y que utilizan compañías internacionales como Red Bull en la Fórmula Uno, pueden ser también utilizados por una granja de ganado o una pyme. La diferencia es que para Red Bull le es fácil encontrar recursos y a la pyme le puede costar más. Por ejemplo, nuestra herramienta Apex permite desarrollar aplicaciones muy sofisticadas sin necesidad de ser un experto en tecnología, aunque sí hace falta una cierta cualificación. Hace falta que las universidades, las escuelas, los gobiernos, las grandes corporaciones, seamos capaces de buscar mecanismos para generar ese talento. Las startups lo entienden muy rápido: ellas usan la tecnología para generar negocio, sin ser muchas veces expertos en la misma.

Oracle tienen un hub de cerca de 600 empleados en el PTA de Málaga que ayuda a compañías privadas y organismos públicos de todo el mundo a impulsar sus resultados con la ayuda de las Tecnologías de la Información (TI). ¿Qué planes de futuro tienen para este hub? ¿Seguirá creciendo en empleo?

El hub de Málaga juega para Oracle un papel muy importante. Llegamos aquí hace más de 10 años, invertimos mucho y contamos ya con un equipo de más de 500 trabajadores. El centro de Málaga tiene dos funciones: una a nivel nacional, con servicios de venta de producto y soporte; y sobre otra internacional, orientada Europa, Middle East y África. Seguimos mirando todos los días si hay que ampliarlo. De aquí a un año no sé si será necesario, pero sí le digo una cosa: para nosotros es muy fácil atraer talento a Málaga. En la plantilla de este Hub Innovation tenemos a personas de 27 nacionalidades. Nos cuesta relativamente poco incorporar a personas, tanto nacionales como de fuera, porque todos ven en Oracle y en Málaga una gran oportunidad para crecer.

¿Qué necesita una persona para trabajar en Oracle?

Valoramos mucho a las personas que, más que poseer grandes conocimientos de tecnología, tengan muchas ganas de aprender, lo que conoce como los power skills (curiosidad, desaprendizaje, etc). Nosotros ya les enseñamos luego a conocer el producto. Y valoramos mucho el conocimiento de idiomas, dado que el hub de Málaga trabaja en gran parte de cara a clientes de fuera de España. Además, hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Málaga para que los alumnos, al margen de su especialidad de grado, puedan salir de las carreras con certificaciones en tecnologías de Oracle, que es lo que las empresas van a pedirles. Marketing digital, datos en la nube, etc... todo eso es lo que se encontrarán en el mundo laboral.

¿Cómo ve el ecosistema tecnológico que ha articulado Málaga? Hay una mezcla de startups locales de gran talento y presencia de grandes multinacionales como la propia Oracle.

Málaga está en el mapa mundial tecnológico, no hay ninguna duda de ello. No era una tarea sencilla construir este Silicon Valley europeo. Hay una política muy sana de cómo se gestiona la ciudad y una conexión muy rápida con todo el mundo a través del aeropuerto de Málaga o el AVE. Es un sitio atractivo, donde apetece vivir, lo vemos con nuestros empleados. Y eventos como el DES colocan claramente a Málaga en el mapa internacional. Con este ayuntamiento y este alcalde (Francisco de la Torre) se ha desarrollado un núcleo donde el concepto de innovación/talento forma parte de la agenda. Porque la tecnología no es ya cosa de los telecos o de los informáticos; da igual el sector, un abogado, un constructor o un médico tienen que saber de tecnología, saber usar las herramientas de Inteligencia Artificial, porque les van a ayudar a tomar decisiones.

Y este miércoles, 21 de junio, se sabrá si Málaga alberga la Expo Internacional de 2027.

Málaga está demostrando sus capacidades para organizar eventos de gran tamaño. Si llega la Expo, sería otra excelente noticia dentro de este proceso. Le deseo mucha suerte para ese día.

Oracle compra también empresas. ¿Podrían también en algún momento interesarse por alguna firma española?

No hay barreras en cuanto a las tecnologías que compramos. Nuestra última adquisición, que ha sido la más grande que hemos hecho a nivel mundial, ha sido la de Cerner, una empresa americana dedicada al mundo de la salud, un sector donde entendemos que había poco foco desde el punto de vista tecnológico. Ha sido una operación de 28.300 millones de euros.

Acaban de anunciar que Madrid será uno de los dos hubs desde donde Oracle desplegará una nube soberana europea de servicios cloud.

La nube soberana es una gran apuesta que ha hecho Oracle para ofrecer un servicio que permita a los entornos hiperregulados (sector público, sanidad, banca,...) acceder a unos datos compartidos que, desde el punto de vista de seguridad, residan en la UE. Habrá un hub en España y otro en Alemania, y entre ambos daremos servicios cloud a 27 países. Es una gran noticia que uno de los hubs esté en España. Se ha constituido una empresa local, operada por ciudadanos europeos, para gestionar los datos e infraestructuras de los clientes.