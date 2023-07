El coordinador general del PP y candidato número uno al Congreso por el PP de Málaga, Elías Bendodo, aseguró este viernes que "Pedro Sánchez está tropezando en esta campaña electoral con la misma piedra que Susana Díaz y Juan Espadas".

El coordinador general del PP recordó que "en 2018 y en 2022, el socialismo ya agitó el miedo en Andalucía y esa estrategia del 'que vienen, que vienen, que vienen' se volvió contra el PSOE como un bumerán"

En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Bendodo defendió que "Sánchez ha decidido hacer una campaña en negativo". "Miedo, victimismo y mentira son los ejes de la campaña del PSOE", agregó.

Fiel a un repertorio pensado para enlazar un ataque tras otro al PSOE, Bendodo criticó que en esta campaña "José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo más mítines que Pedro Sánchez". "Parece que el candidato es Zapatero y no Sánchez", recalcó.

"Paralelismo con las andaluzas"

Asimismo, el dirigente del PP ve "cierto paralelismo entre esta campaña y la de las elecciones andaluzas". "El PP está contando las cosas que quiere hacer y, a siete días de las elecciones, todas las encuestas -menos las del Centro de Inventos del Sanchismo, el CIS de Tezanos- dicen que el PP va a ganar las elecciones y el presidente del Gobierno puede ser Alberto Núñez Feijóo", subrayó.

En su opinión, "el sanchismo ya lo intentó con la mentira y unos aliados mediocres -parece que sólo Otegi, Rufián y Puigdemont dicen la verdad- y ahora le toca el turnoa a Feijóo".

"Esta semana lo que se empieza a decidir es si queremos un Gobierno fuerte, en solitario, que dé tranquilidad al conjunto de los españoles; nos sentimos obligados a pedir el voto a derecha e izquierda, puede que el PP no sea su partido pero sí es la solución a sus problemas", añadió.

Al igual que la noche anterior en Antequera, Bendodo explicó que "Feijóo quiere este 23 de julio hacer un Juanma Moreno". "Queremos que España se mire en el espejo de Andalucía, en lo que ha hecho Juanma", señaló.

A su juicio, Moreno y Feijóo "coinciden en la moderación, en la humildad y en que quieren gobernar en solitario con un Gobierno fuerte".

Presentación de Juanma Moreno

En la introducción a la intervención de Elías Bendodo, el 'cicerone' fue el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno. En su condición de presentador, alabó de su "amigo" la capacidad "para dialogar y llegar a acuerdos, porque cree en la política útil y va adónde se puede resolver el problema, no pierde el tiempo".

"Tuve la suerte de afiliarlo al PP, alguna vez me he arrepentido de ello pero después me he alegrado", dijo Moreno con uno de sus habituales incisos bromistas.

El presidente andaluz recordó que "Elías Bendodo representa a la candidatura que lidera Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno". "Nadie puede representar mejor a esta provincia, en unas elecciones tan cruciales, que Elías", indicó.

Y esto le sirvió de percha para hablar también del político gallego. A su juicio, "la capacidad y la figura de Feijóo fue la que, en una crisis como la que tuvo el PP, fue capaz de unir al partido". "Alberto viene con el objetivo de unir a la sociedad y de poner fin al frentismo", añadió.