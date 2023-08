El corredor verde al Morlaco, ¿para cuándo?

El pasado 20 de marzo, el entonces concejal de Urbanismo, Raúl López, contestaba en La Opinión a la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, sobre la conexión verde entre los Baños del Carmen y el Parque Forestal del Morlaco, que «se hará y se redactará el proyecto cuando hayamos obtenido todos los terrenos que forman parte de esta comunicación». Además, anunciaba que se trataba de «una demanda vecinal que incluiremos en el programa electoral».

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo lamenta ahora que la conexión verde no apareciera finalmente en el programa electoral de los populares para las municipales de mayo. Además, critica que tampoco se haya hecho mención alguna a este proyecto en el anuncio de Urbanismo del pasado mes, sobre la expropiación de la parcela del autolavado (1.163m2) -que forma parte de esta comunicación verde- y el estudio de viabilidad de un aparcamiento en superficie con plazas tanto privadas como en rotación gestionadas por Smassa.

Como recuerda el dirigente vecinal Adolfo García, la conexión verde es algo más que un mero deseo vecinal: se encuentra detallada desde hace 12 años en el PGOU vigente en dos fichas de planeamiento.

Qué dice el PGOU

El plan permitiría a los peatones pasear desde el Balneario al Parque del Morlaco o viceversa, aprovechando la parcela del lavacoches y el vivero entre calle Bolivia y la avenida del Pintor Sorolla y enlazar con una zona verde municipal de 9.000 m2 que hay bajo la sede del OMAU. El desnivel podría salvarse con escaleras o rampas para llegar al Parque Forestal del Morlaco de casi 162.000 m2.

Adolfo García aprovecha para destacar que la ficha de planeamiento de la parcela del autolavado, un estudio de detalle, hace referencia a «mejoras en la ordenación del espacio público para un incremento del espacio peatonal y de zonas verdes, permitiendo la creación de conexión de espacios libros entre Baños del Carmen y Parque Monte Morlaco», con independencia de que también haya que reservar espacio para una futurible estación de la línea 3 del metro y de un aparcamiento, «que fue una idea nuestra, de la de la asociación de vecinos que gustó mucho al entonces concejal de Urbanismo Juan Ramón Casero», puntualiza Adolfo García.

Con respecto a la ficha de la zona verde municipal bajo el OMAU, en el PGOU puede leerse que el «objetivo específico» es la «adecuada conexión peatonal entre el Camino de la Desviación y la avenida Juan Sebastián Elcano» para «relacionar peatonalmente el área del paseo marítimo con el equipamiento municipal y el parque del Morlaco».

«Es un todo»

«Aunque la parcela del lavacoches está separada de la del Morlaco por la carretera, es un todo, son dos cosas que están unidas aunque tengan dos desarrollos del planeamiento», apunta Adolfo García, que cree que el reciente anuncio municipal del estudio de viabilidad de un aparcamiento, «deja entrever que empieza a sacar cosas pero realmente no desarrolla el planeamiento», critica.

En la misma línea Antonio Delgado, expresidente vecinal, comenta: «Raúl López nos dice una cosa, en el programa electoral no aparece por ningún lado y ahora el Ayuntamiento habla solo del aparcamiento, ¿cómo quedamos los vecinos?, pues seguiremos reivindicando el proyecto con más fuerza», subraya

A su lado está la arquitecta y dirigente vecinal Lorena Garzarán, autora del proyecto vecinal para los Baños del Carmen, que prefiere ver el vaso medio lleno: «Se van dando pasos y sin los primeros pasos no se pueden dar los segundos», resalta. También considera importante la declaración de Bien de Interés Cultural del edificio del Balneario, «por la influencia del propio bien en el entorno, con lo cual esa conexión quedaría asegurada», argumenta.

Para Francisco Reyes, también de la asociación de vecinos, la no inclusión del proyecto en el programa electoral del PP y el hecho de que la Gerencia Municipal de Urbanismo no lo haya mencionado en su propuesta sobre el autolavado, sólo significa «que aunque de vez en cuando lanzan el globo, el Ayuntamiento no tiene ningún interés en hacerlo».

Para Adolfo García, si el aparcamiento fuera finalmente en superficie y no subterráneo sería «una tomadura de pelo» además de «ilegal» con respecto a los objetivos y criterios del estudio de detalle. Por último, señala el riesgo de que «al Ayuntamiento no le salgan las cuentas» y el parking termine sin tener un fin público.

Los vecinos critican que sigan sin noticia alguna de la conexión verde prevista en el PGOU.