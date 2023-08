La Consejería de Fomento «no descarta» la línea 3 del metro que en un futuro comunique el Centro con Málaga Este, pero antes cumplirá con las deudas pendientes como el metro al Hospital Civil para «ir cerrando etapas» y culminar un compromiso «que se firmó hace 20 años» para «no repetir los errores del pasado».

«No se descarta nada pero hay que tener en cuenta que cualquier ampliación del metro hacia otras zonas de Málaga tendría que analizarse desde cero, priorizando aquellas zonas con mayor demanda y actualizando todo lo que haya», ha señalado una portavoz de la Junta de Andalucía, preguntada por este diario.

La portavoz reiteró que los esfuerzos del Gobierno autonómico están centrados en terminar el metro al Civil, un compromiso «que aún no se ha terminado, lo que está suponiendo un sobrecoste importante para todos los ciudadanos».

Es la respuesta de la administración autonómica a la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que en un encuentro con La Opinión hace unos días ha manifestado la importancia que para los vecinos sigue teniendo la llegada del metro, después de que la parte Oeste de la ciudad cuente ya con dos líneas.

«Hasta el Rincón de la Victoria»

«¿Por qué hay que renunciar al metro a Málaga Este? El Ayuntamiento dice que no es el momento pero se puede prever en qué momento se va a hacer», indicó el dirigente vecinal Adolfo García que recordó la «vocación» de esta línea de llegar «hasta el Rincón de la Victoria». «¿Por qué no puede tener Málaga Este el metro?», se preguntó, al tiempo que no vio inconveniente en que antes se complete la obra del metro al Hospital Civil.

Adolfo García recordó las palabras del arquitecto Salvador Moreno Peralta de que a la ciudad que va hacer un metro «le toca la lotería». El portavoz vecinal descartó que esta novedad para Málaga Este afecte de manera negativa a las líneas de la EMT. «No va en detrimento del transporte público, que lo que tiene aquí en esta franja lo puede desviar a los puntos más altos con el tipo de vehículo que necesite», argumentó.

Adolfo García recordó que la Asociación de Vecinos de Pedregalejo participó en la Junta de Distrito Málaga Este en el debate sobre el futuro nombre de las estaciones de la futura línea 3, que finalmente sería subterránea por la avenida Juan Sebastián Elcano, aunque en un inicio la Junta llegó a lanzar la idea de un metro en superficie.

El portavoz vecinal también recordó que los vecinos llegaron a proponer un segundo intercambiador en la antigua cochera de los tranvías y que el metro es una solución «que le daría más fluidez al tráfico», daría lugar a «más uso ciudadano» y beneficiaría a los negocios de Málaga Este, recalcó.

Por último, el dirigente vecinal de Pedregalejo recordó que, cuando se planteó el proyecto de la tercera línea, el presupuesto «no era desorbitado, 180 millones de euros» y la ejecución no plantearía problemas excesivos al tráfico de vehículos, pues al hacerse por tramos «se puede mandar a la calle Bolivia».

Los vecinos de Pedregalejo siguen pidiendo la línea 3 del metro.