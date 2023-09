Se estima que en Málaga cada año ingresan casi 20.000 personas por problemas del corazón. Una cifra a la que habría que sumar el gran porcentaje de población flotante que tiene problemas cardíacos, pero que, gracias a que están estables, no son reingresados, según explica de Juan José Gómez Doblas, responsable de la unidad de Corazón del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y director del Plan de Atención a las Cardiopatías de Andalucía, que destaca que el principal objetivo ya no es evitar la hospitalización, sino que la población no llegue a tener enfermedades cardiovasculares.

Con ese objetivo en mente, profesionales, pacientes, asociaciones y familiares se han reunido en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria para celebrar el Día Mundial del Corazón -que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre- y concienciar sobre la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables para evitar las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en hombres. «Cuidarse el corazón es como un plan de pensiones, hay que empezarlo 10 o 15 años antes» Andalucía, a pesar del elevado nivel de asistencia que lleva a cabo, es la comunidad de España con mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Según el doctor Gómez, esto ocurre porque la región cuenta con un perfil de riesgo mayor que otras poblaciones del país, ya que «tenemos más diabetes, más obesidad y una mayor población fumadora». Señala también que esta elevada incidencia está directamente relacionada con otros factores, como que el nivel socioeconómico poblacional sea más bajo que en otras comunidades. Por ese motivo, el director de la unidad insiste en la importancia de incidir en las actividades de prevención y de promoción de la salud en todos los ámbitos, desde la edad escolar hasta la edad laboral. Factores de riesgo «Hay factores de riesgo que no podemos controlar, como nuestro sexo o antecedentes familiares. Pero luego hay otros que sí, como el fumar, la hipertensión, el colesterol, la diabetes o la obesidad», destaca el doctor Gómez, que insiste en que no fumar reduce notablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. «No podemos tener éxito si somos sedentarios y ganamos peso, ya que los otros factores de riesgo dependen muchas veces de la dieta y el ejercicio», añade el cardiólogo, que como aspecto positivo destaca que gracias a que, poco a poco, se está reduciendo el consumo de tabaco y la gente empieza a controlarse y a hacer un poco más de ejercicio, los casos de infartos y anginas están disminuyendo tanto a nivel nacional como andaluz. El Clínico ayuda a dejar de fumar a más de 500 personas cada año En relación con esto, el cardiólogo ha aprovechado para recordar que Andalucía cuenta con la mayor red de rehabilitación cardiovascular y evolución cardiaca todo el país, «la más potente y extensa» a nivel nacional, además de con un Código Infarto que tiene una tasa de éxito por encima del 95% en los pacientes que tienen un infarto en nuestra comunidad. Respecto a la rehabilitación cardíaca, el director gerente del centro, Jesús Fernández Galán, ha destacado que Hospital Clínico atiende a 300 pacientes anuales y que el centro es uno de los hospitales de referencia a nivel nacional, ya que se encuentra entre los cinco hospitales con mayor actividad en el área del corazón. 25.000 consultas en un año Aproximadamente nueve de cada diez consultas de cardiología se llevan a cabo en régimen de acto único en la unidad de Corazón del Hospital Clínico, donde cada año se realizan más de 25.000 atenciones en esta especialidad, el 60% de las cuales corresponden a primeras consultas derivadas de atención primaria, y el 40% de revisiones. Asimismo, en el área de hospitalización el centro gestiona más de 2.000 ingresos al año, «por tanto, estamos hablando de una unidad con mucha complejidad, pero también con mucha actividad», afirma el gerente del centro. «Es muy difícil mentalizar a los pacientes con que tienen que estar toda la vida haciendo la rehabilitación cuando tienen un infarto o cualquier accidente, pero a mí me convencieron y sigo haciendo mi rehabilitación y estoy muy contenta», asegura María Victoria Martín, presidenta de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios (APAM Málaga) desde hace casi tres décadas, que ha querido destacar la calidez y disponibilidad de todos los profesionales del Hospital Clínico. Comer sin sal Para celebrar la semana del Corazón el Clínico ha organizado también otra serie de actividades, como un taller práctico, ‘Sin sal, pero con sabor’, impartido por el responsable de la Cocina del hospital, Luis Eduardo Carvajal, para ayudar a los pacientes a llevar una dieta saludable, sin renunciar a disfrutar de la comida. «En primer lugar, se recomienda siempre la dieta mediterránea, pues el omega 3 del pescado y el aceite de oliva virgen extra son fundamentales», subraya el cocinero, que aconseja paciencia a los pacientes que no pueden tomar sal ya que, «según un estudio científico, el ser humano tarda cuatro semanas en acostumbrarse a comer sin sal. Además, para compensar se puede recurrir a especias, cítricos, albahaca, romero o vinagreta».