El Centro Principia, el Museo de la Ciencia de Málaga, ha cerrado sus puertas al público de forma abrupta y sin previo aviso, para la sorpresa del propio personal y también de los centros educativos que incluyen esta visita en su programa docente.

Este cierre se produce tan solo unos meses antes de que el centro celebrase su 25º aniversario, que se cumplirá en abril. No obstante, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía explica a este periódico que el cierre no será definitivo ni tampoco al 100% ya que se mantendrán las visitas de los centros educativos y con entrada gratuita, no así el público general que, por ahora, no tendrá posibilidad de acudir al museo.

Esta situación, que será provisional, se debe a que finalmente se ha iniciado la liquidación del consorcio por el que se gestionaba el museo, en el que intervienen la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja, un marco normativo que se sustituirá por la figura legal de órgano de gestión diferenciada que, según la Junta, permitirá "establecer relaciones con otras instituciones públicas y privadas" mediante convenios, así como la "aprobación de precios públicos y tasas por su utilización de terceros". Por tanto, este nuevo marco normativo abre la puerta a la privatización del centro.

Educación señala que la actual figura del consorcio "no permite el crecimiento y expansión" del museo, que se convertirá en un "centro de divulgación científica y tecnológica".

IES La Rosaleda

Esta situación "interina" en la que ha desembocado el Principia ha supuesto el despido de los trabajadores que estaban contratados mediante una empresa externa por "cese de actividad" aunque mantiene al personal funcionario, que continúa trabajando.

Por ahora, el profesorado del IES La Rosaleda -el museo se ubica en sus instalaciones- en comisión de servicio adscrito al Principia se encargará de apoyar y atender las visitas de los centros escolares.

En cuanto al futuro del personal externo, Educación explica que los contratos se han extinguido al liquidar el consorcio. "Cuando cambie su naturaleza jurídica se adjudicarán los nuevos contratos, por lo que podrán ser esas u otras empresas las que reciban el servicio, siempre de acuerdo con la ley de contratos del sector público. La relación de los trabajadores es por tanto estrictamente privada entre ellos y su empresa", indican fuentes de la delegación.

Sorpresa del personal

Consultados por este periódico, el personal externo se muestra sorprendido por el despido repentino, sobre el que no tenían noticia, en especial, porque el centro ha mantenido una intensa actividad hasta el cierre por vacaciones en agosto, incluyendo la reapertura de espacios como el planetario.

Cabe recordar que en 2021, el entonces consejero de Educación, Javier Imbroda -fallecido en abril a causa de un cáncer-, anunció una inversión de 500.000 euros para modernizar y ampliar el centro Principia de Málaga. Según las previsiones que se manejaban en ese momento, la remodelación del centro estaría lista para finales de 2021 o principios de 2022, plazos que no se llegaron a cumplir.

El verano pasado, la Delegación de Educación afirmaba a este periódico que la inversión se estaba articulando a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se encontraba «en fase de redacción del proyecto».

Con estos trabajos, Imbroda confiaba en que el centro Principia se convertiría «en un referente internacional de las vocaciones científicas y de las nuevas tecnologías».

¿Cuánto tiempo así?

En cuanto al período en el que el Principia podría permanecer en esta situación, la Junta indica que en los "próximos meses" se iniciará la conversión a la nueva forma jurídica aunque admite que el tiempo que pueda requirir la tramitación "resulta aún incierto". En cualquier caso, el centro permanecerá en esta situación durante todo el presente curso escolar.

El Centro Principia abrió en abril de 1999 y actualmente recibe una media de 25.000 visitantes anuales. Desde hace años, la plantilla venía demandando más recursos y financiación para modernizar el museo y equiparar la faceta tecnológica del museo a la científica, así como aumentar la capacidad del espacio para poder hacer frente a la alta demanda por parte de los colegios durante el curso escolar, lo que obligaba incluso a crear listas de espera.