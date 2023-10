«El turista puede dejar de venir a la Costa del Sol si falta agua, es alarmante»

Si al inicio de la pasada legislatura el gran caballo de batalla para la Diputación era la despoblación, ¿con qué prioridades se afronta este nuevo mandato?

La despoblación sigue estando ahí, en la agenda de la Diputación. Pero muchas veces, por circunstancias ajenas a la programación que tiene una administración pública, se introducen nuevos elementos que son más prioritarios. La sequía y la movilidad son dos asuntos en los que la Diputación tiene que estar, aunque muchas de esas competencias no sean nuestras. La prioridad va a ser el agua y muchas de las inversiones de estos cuatro años van a ser para mejorar la red de abastecimiento de los municipios, el almacenamiento, la optimización a través de las nuevas tecnologías, la digitalización de contadores, la búsqueda de fugas, etcétera. Y respecto a la movilidad, vamos a seguir mejorando las carreteras de la provincia, seguiremos invirtiendo en el Plan Viable, en esas rutas alternativas a las carreteras provinciales, y además ayudaremos a que mejore el transporte metropolitano.

¿Le quita el sueño un problema tan tenaz como la sequía?

Sí, sí. Pero no sólo como cargo público, como alcalde o presidente de la Diputación, sino como ciudadano. Sin agua no hay vida. Y ningún sector podrá crecer o mantenerse al ritmo que estamos viviendo en esta edad de oro de la provincia de Málaga. Sin agua, el sector turístico se va a ver muy afectado. En algunos municipios no se ha podido disfrutar de las duchas en sus playas y muchas comunidades de vecinos o establecimientos no han podido llenar sus piscinas. Eso implica un descenso en la calidad del usuario o del turista que viene a la provincia. Y el sector agroalimentario está perdiendo cosechas. La castaña, el aguacate, el mango, el olivar… Todo se está viendo afectado. O el sector ganadero sufre un aumento de los costes de producción, tiene que llevar cubas de agua para el abastecimiento de sus ganados. Si todo esto va empeorando, los distintos sectores se verán más afectados. Y, sobre todo, el sector turístico. Un turista puede decidir, si ve que hay falta de agua, no venir a la Costa del Sol. Es una situación muy alarmante y preocupante.

¿Cree que en las distintas administraciones se desperdicia energía cuando una cuestión vital, como la falta de agua, alimenta la confrontación política?

Pues sí. No entiendo por qué no se es corresponsable cuando se mira a una administración pública en función del color político. Yo nunca lo he hecho así en la Diputación. Creo que la Junta tampoco lo está haciendo en esta etapa de Juanma Moreno. Pero vemos que otra administración, en este caso el Estado, no tiene como prioridad solucionar los problemas que tiene Andalucía, en general, y la provincia de Málaga, en particular. En materia de agua y movilidad, los anuncios que ha hecho siempre han estado cerca de un periodo electoral. La colaboración tienen que ser permanente durante los cuatro años que dura la legislatura y sin pausas. Con mucha prisa y sin pausas. El tema del agua es algo que tenemos que acometer urgentemente. Hay que declarar todas las obras de emergencia para que los plazos administrativos sean más cortos. La desaladora tiene que estar cuanto antes en marcha. No sólo la de la Axarquía. La que ya había prometido en Mijas también. Es una pena que no se deje la confrontación a un lado y se piense en los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos: para hacer estas obras y para los sueldos de los políticos que tienen que tomar las decisiones.

No considero que el tren litoral sea un proyecto faraónico, es vital para que no colapse la movilidad

Ha defendido muchas veces la necesidad de apostar por el transporte ferroviario, ¿qué se debe hacer para que proyectos tan faraónicos como el tren litoral o cualquier expansión del Cercanías tengan visos de realidad?

No los consideraría faraónicos, sino necesarios. Y como vitales que son, llevo muchos años demandando que los Next Generation se destinaran al tren litoral, al Cercanías, al metro y a todo ese transporte que sí o sí es el que se tiene que hacer en la provincia de Málaga. Cuesta miles de millones de euros. Sí. ¿Pero cuánto costaría dejar morir la economía de la provincia porque colapsemos en la movilidad? Eso sí que tendría un precio impagable. Así que, cuanto antes, esa reconversión de los destinos de los Next Generation se tiene que planificar para empezar a redactar los proyectos de llegada del tren de cercanía a todo el litoral de la provincia. Es prioritario para toda la costa. No sólo para la costa occidental. Para la oriental también. Málaga Este está colapsado. Mucha gente se ha ido a vivir a la Axarquía. Por eso, el PP reclama el tercer carril entre Vélez y Málaga en la A-7. Y hay que acometer ya la modernización del transporte por autobús, que es el que descongestionará la movilidad a más corto o medio plazo. Luego se tiene que proyectar el transporte ferroviario.

¿Hubiera imaginado hace tres años, bajo la sombra de la pandemia, que el sector turístico se recuperaría tan rápido?

Yo tenía claro que la gente iba a salir rápidamente a disfrutar de la vida, del ocio y de la libertad tras haber estado confinados. Dije que 2022 iba a ser el año de la recuperación y 2023 el del crecimiento para llegar a los niveles de 2019. Y así ha sido. En 2023, hemos crecido en todos los mercados. El que se ha visto resentido un poquito ha sido el nacional. Por la crisis y la subida de hipotecas, el turista nacional ha salido menos tiempo y ha gastado menos. Pero el turismo internacional ha crecido y ha gastado más.

El crecimiento poblacional del área metropolitana contrasta con la realidad ‘despoblada’ de localidades del interior, ¿cómo hay que actuar para que el desequilibrio entre territorios no sea excesivo?

No hay mal que por bien no venga. El hecho de no encontrar viviendas u otro tipo de servicios en el área metropolitana, hace que la gente se vaya a vivir a Cártama, a Pizarra, a Carratraca, a Ardales, a Casarabonela... A toda esa zona. El handicap que tenemos en el área metropolitana se está convirtiendo en una oportunidad para los pueblos de su entorno. Y en las zonas más alejadas de la Axarquía o en la Serranía de Ronda hay que seguir apostando a través de los medios digitales y del teletrabajo. Para que la gente joven, con ese proyecto que tenemos de Metapueblos, vea las ventajas que hay al vivir en un pueblo. Que pueden teletrabajar y crear su proyecto de vida en esos municipios. También hay que apoyar a sus pequeñas y medianas empresas y continuar con un proyecto como Sabor a Málaga, para seguir potenciando esos productos con ayudas y subvenciones. Si seguimos incidiendo en esos factores, la gente decidirá quedarse en su pueblo. La pandemia fue un punto de inflexión. Mucha gente ha percibido que se vive mejor en un pueblo y casi todos los pueblos están ganando población.

Si miramos a la presente legislatura, ¿qué cambia en un Gobierno como el de la Diputación cuando se tiene mayoría absoluta y ya no son necesarios los socios liberales de antaño?

Tenemos más diputados y podemos distribuir las áreas entre más personas, entre hombres y mujeres que pueden dedicarle más tiempo, más especialización y más atención. Así somos más eficientes. Y también puedes llevar a cabo sin cortapisas y con mayor celeridad la elaboración de los presupuestos y los proyectos de esta legislatura. Siempre son ventajas. Eso no quita que para muchas cosas, a pesar de la mayoría absoluta, busques el consenso del resto de fuerzas políticas. Al final, yo represento también a un espectro de alcaldes de la provincia que pueden tener una visión completamente distinta a la nuestra. Y es bueno que se hable con ellos para coger sus ideas e incorporarlas a nuestro programa de gobierno.

Cassá no fue un tránsfuga, el PSOE usó esa etiqueta porque no quiso apoyar una moción de censura

Precisamente, el no adscrito que lo apoyó, Juan Cassá, ha sido rescatado como cargo de confianza en la institución, ¿qué les diría a quienes desde la oposición le criticaron por agradecerle los favores a un tránsfuga?

Siempre he dicho que Cassá no fue un tránsfuga. Me apoyó en la investidura, apoyó al equipo de gobierno y nunca cambió de escenario. Él ha mantenido su palabra. Le dio gobernabilidad a la Diputación y evitó una moción de censura que hubiese sido muy dañina. Y también le dio estabilidad al Ayuntamiento de Málaga. El PSOE no veía que Cassá fuera un tránsfuga cuando estaba preparando una moción de censura. Esa es su doble vara de medir. Si me apoya a mí, no es un tránsfuga. Pero si no me apoya, lo es. Lo estamos viendo en España. A Pedro Sánchez le quitaba el sueño gobernar con Podemos y ahora son los mejores socios de gobierno. Nunca pactaría con el independentismo, ahora pacta. Con Bildu tampoco y ahora pacta. En función de sus intereses, ponen las etiquetas. Con Cassá siempre habían tenido un discurso amable cuando estaban negociando la moción de censura, y en el momento que él dijo que no y siguió apoyando al Partido Popular pues ya era un tránsfuga. Y lo atacaban y lo desprestigiaban. Ni es una cosa ni es otra. Juan Cassá se ha mantenido firme en su compromiso. Y lo que hemos hecho es cumplir nuestro pacto. Está trabajando para un Gobierno del Partido Popular, como ocurre con muchos otros miembros de Ciudadanos que se han ido de ese partido.

¿Respiró aliviado, el 28 de mayo, al lograr en las elecciones de Rincón de la Victoria la mayoría absoluta que se le resistía?

Por supuesto. En las encuestas estábamos en la mayoría absoluta, pero a veces las encuestas son un estado de ánimo y teníamos que seguir consolidándonos. Y se consolidó ese 28 de mayo. Después de una legislatura con dos socios de Gobierno que nos facilitó la gobernabilidad y no tuvimos problemas con ellos. Pero teníamos que negociar presupuestos o acciones de Gobierno que muchas veces no estaban en tus prioridades, y tenías que ceder ante tus socios por darle estabilidad a la legislatura. Así que, ahora, respiramos aliviados. Y, sobre todo, con la seguridad de que vamos a tener cuatro años de tranquilidad para hacer nuestro proyecto político sin cortapisas en Rincón de la Victoria.

No tengo en mi agenda dejar la alcaldía de Rincón de la Victoria a corto o medio plazo, mucha gente que me votó no lo entendería

¿Cree que su electorado entendería su marcha de la alcaldía, si se produce pronto por la nueva limitación de cargos del PP?

Eso no lo tengo en la agenda a medio y corto plazo. Y los ciudadanos no llegan a entender, muchas veces, que si te han votado decidas marcharte. Incluso, muchos me lo trasladan así, que me han votado a mí. Hay una parte que es la sigla del partido, pero hay otra parte que es el proyecto personal que los alcaldes van consolidando con el tiempo. No es necesario ni prioritario lo de dejar la alcaldía porque todavía hay importantes proyectos que culminar y ese proceso perjudicaría a Rincón de la Victoria. Estoy convencido de que tampoco es la intención del partido. La presidenta anunció que lo dilataba y lo dejaba todavía en stand by. Lo que hay que mirar ahora es que hay que sacar el presupuesto de la Diputación adelante en el menor plazo posible, y el del Ayuntamiento de Rincón también.

¿Qué le ha pedido al iniciar la legislatura a la Virgen del Carmen?

Que tenga más aciertos que equivocaciones en mis tareas de gobierno, como alcalde de Rincón de la Victoria y como presidente de la Diputación Provincial de Málaga.