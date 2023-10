La Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo celebra su tercera edición este viernes, 20 de octubre, a partir de las 18.30 horas en la avenida Pío Baroja, por donde desfilarán más de 100 personas entre vecinos y vecinas del distrito Este y modelos profesionales.

Así lo ha dado a conocer el concejal delegado del Distrito Este, Carlos Conde, junto a la concejala delegada de Comercio, Elisa Pérez de Siles, y acompañados por la presidenta de la Asociación de Comercios de Echeverría de El Palo, Patricia Vergara, quien ha explicado este lunes que se contará además con la participación de 26 comercios asociados de la zona entre tiendas de moda, ópticas, peluquerías, centros estéticos, librerías y complementos.

La III Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo contará para la ocasión con la presencia del diseñador de alta costura Pepe Canela como invitado de honor, y se ha contado con la colaboración especial de Esther Arroyo para la grabación del spot publicitario de esta edición. Asimismo, entre los modelos desfilarán Desirée Alkouh y Arturo Ramos, actuales Miss y Míster de la Feria de El Palo 2023. Todo ello presentado por Macarena Albarracín, cantante y presentadora de PTV Málaga.

Como en años anteriores, la Junta Municipal del Distrito Este y la Asociación de Comercios de Echeverría de El Palo organizan este evento que cuenta con la subvención del Área de Comercio y con el apoyo de distintas entidades. En este sentido, la concejala de Comercio ha recordado que el Área subvenciona otros eventos desarrollados por la Asociación de Comerciantes y la Junta Municipal de Distrito como son la feria de día en las Fiestas Marineras de El Palo y las actividades navideñas.

Por su parte, el concejal del Distrito Este ha señalado que el objetivo de este evento es el fomento del comercio de la zona, acercar la oferta comercial y gastronómica de las tiendas y establecimientos hosteleros a ciudadanos y visitantes a la vez que se promociona la zona de Echeverría de El Palo como pulmón empresarial del distrito. Igualmente, Conde ha destacado la labor de la Asociación de Comerciantes en el impulso y colaboración en diferentes actividades del distrito y ha recordado que la última edición de la Pasarela reunió a unas 1.800 personas.

Los desfiles transformarán la avenida Pío Baroja de El Palo en un Fashion Show a partir de las 18.30 horas con los más de 100 participantes, hombres y mujeres de todas las edades, en su mayoría no profesionales, y que estarán vestidos por las tiendas de la zona. Al igual que el año pasado, se contará con una pantalla gigante para que los asistentes no pierdan detalle del evento.

Asimismo, por segundo año consecutivo, tanto profesores como alumnos de la Escuela Superior de Turismo Costa del Sol, junto a su marca propia especializada en marketing y moda Fashion E-Business School, participan en la organización y dinamización del evento. Igualmente, la startup malagueña Onversed realizará un espectáculo con diseños en 3D para que los asistentes disfruten de una experiencia "phygital" (física+digital).

Los establecimientos que participan en la III Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo son: Atelier La Duquesa, Charanga, La Promenade, Malala, Millennium, My Sister, Strava, Tomé, Why Not, Asun Estilista, Barbería Eleven, Bnails Beauty, Laura Mateos Beauty, Peluquería Lola Ortigosa, Luna Mochi Cdl, Lydia Cabello Peluquería y Belleza, María Galán Centro de Imagen, Vásika Peluqueros, Guillermo Ramos Óptico, Joyerías Vergara, Librería Arje, Mi Fiesta de Papel, Óptica Miramar y Altaso 2000. Cuenta también con el patrocinio de Seguros Bilbao Occident, Guillermo Ramos Óptico, Joyerías Vergara y Babel Idiomas.