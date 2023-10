La Diputación Provincial de Málaga aprobó este miércoles por unanimidad solicitar al Gobierno central la urgente ampliación de la autovía A-7 con un tercer carril en la Costa del Sol Oriental, desde Vélez-Málaga hasta la barriada malagueña de El Palo, tras el incremento de población registrado en este área.

El pleno de la corporación provincial, que guardó un minuto de silencio por las víctimas del conflicto palestino-israelí, aprobó la moción sobre la A-7 presentada por el Grupo Popular en la Diputación y secundada por el resto de formaciones políticas (PSOE, Vox y Con Málaga)

La propuesta precisa que la capacidad viaria en la parte oriental del área metropolitana de la provincia está «colapsada», por lo que se hace necesario abordar ese tercer carril «de manera urgente».

La última gran obra para aumentar la capacidad viaria en esta zona se realizó en 2012, tras lo que se ha producido en la última década un importante crecimiento demográfico en municipios de la comarca de la Axarquía, fundamentalmente en Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, con un incremento poblacional de más del 11%.

Esto ha supuesto que el tramo oriental de la A-7 haya pasado a tener una intensidad media diaria de 76.000 vehículos y, según un estudio de la consultora ARCS en los años previos a la pandemia, entre 2015 y 2019, el tráfico creció un 34,5 %, con una tasa anual del 7,7 %, más del triple de la media española, que fue de un 2%.

Debido a esta intensidad de tráfico, se producen retenciones diarias en plena hora punta, con una horquilla que va desde las 7.30 a las 9.30 horas y en cualquier mañana de día laborable quienes circulan por la vía comprueban que se producen tres grandes parones: en la zona de Añoreta; a la altura de El Palo y en el túnel de San José.

El problema se acentúa aún más para los vecinos de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Torrox, quienes ven cómo la carretera se estrecha de tres a dos carriles al paso por sus municipios.

Apoyo al Centro Principia

Entre otros asuntos que se trataron en el pleno de la Diputación de Málaga destaca el Centro Principia de la capital, que recibió el apoyo de la institución con el voto unánime de los grupos, si bien se rechazó el tercer punto propuesto en la moción del PSOE para hacerse cargo de la gestión del mismo si la Junta no asegura la actividad del centro.

Esta fue la moción cuyo debate provocó mayor controversia. Así, la diputada socialista Patricia Alba repasó la historia del espacio impulsado por un grupo de profesores para divulgar la ciencia inaugurado en 1999 y para el que en 2003 se estableció un consorcio participado, entre otros, por la Junta y la Diputación. «Principia ha tenido desde su origen un carácter de museo escolar, educativo y didáctico», dijo Alba, que acusó a la Junta de no cumplir con su compromiso de «una importante inversión».

Señaló que se trata de «un nuevo golpe para abrir a la privatización este centro de divulgación de la ciencia».

Por su parte, Vox señaló que ahora el centro va a ser gestionado por un órgano dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo: «Es decir, que vamos a tener otro chiringuito más en la Junta de Andalucía», criticó.

Por parte del PP, el diputado José Santaolalla se mostró tajante: «Es completamente falso que se vaya a privatizar nada» y «el apoyo de la Diputación lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo», zanjó.

«El problema no es que falte dinero, no por dar más dinero se soluciona nada, porque el problema es que administrativamente no es viable», añadió.

También en la sesión los votos del equipo de gobierno del PP rechazaron instar a la Junta a buscar una ubicación alternativa a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Guadalhorce.

En cuanto a las mociones ordinarias, el pleno respaldó por unanimidad la moción socialista para la ejecución urgente de las obras del Camino de Antequera desde Sierra de Yeguas hasta la A-384.

Sin embargo, no prosperó la moción de Con Málaga para instar a la Junta a que agilice el pago del bono de alquiler joven y para que la Diputación ponga una línea de ayudas al alquiler complementaria.

Así, Con Málaga criticó que no se ha resuelto el 75% de las 17.000 solicitudes presentadas en Andalucía para optar al bono de alquiler joven: «Pedimos al señor Moreno Bonilla que saque del cajón los más de 68 millones de euros que tiene y que haga el reparto rápido de este bono de alquiler joven», dijo el diputado Juan Márquez.

En este punto, Vox criticó la que consideró «una mala gestión del PP», mientras que el PSOE sí mostró su apoyo a Con Málaga, y la diputada Encarnación Cortés criticó al presidente de la Junta, al que acusó de «no respetar la igualdad» y de «hacer que los andaluces sean más desiguales» en relación con que en otras comunidades ya se ha tramitado el bono de alquiler joven.

Por parte del PP, el diputado José Santaolalla señaló que el dinero del bono viene de fondos europeos: «El Gobierno de España es incapaz de gestionar nada», apostilló.

Sí prosperó por unanimidad la propuesta del PP para instar al Gobierno de España a que conceda a la Junta la autorización para realizar el trasvase de 4,89 hectómetros cúbicos anuales del pantano de Iznájar a Antequera y de Nororma.