El PP nunca había gozado de tanto poder en los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Las elecciones municipales del 28 de mayo le depararon 40 mayorías absolutas y, gracias a diversos pactos, su cifra récord de alcaldías terminó elevándose a 47. Ahora, con la moción de censura registrada en Mijas, la formación ha metido una marcha más en este dominio inédito. Así, habría ampliado los frutos de una estrategia encaminada a rentabilizar a nivel local la recuperación del electorado de centro-derecha. A partir de ahora, las varas de mando en su poder ascenderían a 48, casi la mitad de los 103 municipios. Y, si Ana Carmen Mata se convierte el 2 de noviembre en la nueva alcaldesa mijeña, los populares habrán consumado el deseo de situar a alcaldes suyos al frente de los gobiernos en todas las ciudades malagueñas de más de 30.000 habitantes.

Estrategia ambiciosa

Sin ir más lejos, este era uno de los objetivos más ambiciosos que se había marcado el PP de Málaga. Lo reconoció tras el 28-M su presidenta provincial, Patricia Navarro, quien recordó que este hito sería posible siempre y cuando se alcanzasen los acuerdos deseados en Vélez-Málaga y Mijas. En la ciudad axárquica lo logró en primera instancia con la irrupción de Jesús Lupiáñez como regidor, apoyado por los independientes de Torre delMar. Pero en la tercera plaza con más población de Málaga se le resistió y la legislatura empezó con el gobierno tripartito liderado por el PSOE al que ahora se expulsaría.

A diferencia de la aritmética que es necesaria tanto en Mijas como en Vélez-Málaga, los populares gobiernan con el colchón de una mayoría absoluta en el resto de las grandes ciudades.En Málaga, Marbella, Estepona, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Ronda, Antequera y Alhaurín de la Torre.

Y, en relación a las otras cinco localidades que tienen actualmente entre los 20.000 y los 30.000 habitantes, el PP también dispone de mayorías absolutas en Coín, Nerja y Torrox. En cambio, Cártama cuenta con un alcalde del PSOE, por lo que sería a partir de ahora el principal ayuntamiento socialista. Y en Alhaurín el Grande, el pueblo de la familia del presidente andaluz Juanma Moreno, gobierna un tripartito de izquierda liderado por un partido independiente, aunque el PP ganó allí las elecciones municipales.

La baza de Ana Carmen Mata

El PP esperaba la oportunidad para recuperar la alcaldía de Mijas, que en cierto modo se había convertido en una de sus grandes asignaturas pendientes. La formación de centro-derecha no goza de la vara de mando en este municipio desde el mandato comprendido entre los años 2011 y 2015, cuando Ángel Nozal fue el regidor. Sin embargo, Nozal no continuó como alcalde tras las dos posteriores citas electorales, a pesar de que la de los populares fue la lista más votada.En 2015, le cedió esta plaza a Ciudadanos -al mismo Juan Carlos Maldonado que ahora tiene la llave con un acta de Por Mi Pueblo- en virtud de un acuerdo más amplio que garantizaba el apoyo de los liberales en otras instituciones, principalmente en el Ayuntamiento de Málaga. Y en 2019, el PP local se rebeló y no aceptó que se hiciese la misma jugada para ‘pagarle’ al entonces ‘partido amigo’.

Un hipotético acceso a la alcaldía mijeña de Ana Carmen Mata, a pesar de que ocupó el número 6 en la lista del 28 de mayo, era una jugada que tenía en su recámara el aparato provincial de los populares. La relación con Ángel Nozal se había deteriorado en 2019, cuando él desobedeció a su partido y se negó a entregarle nuevamente la alcaldía a Ciudadanos. Entonces, Nozal y sus afines fueron expedientados por el PP de Málaga. Luego, con vistas a las municipales de este año, se escenificó un ‘tratado de paz’ y Nozal volvió a ser el candidato del PP.

Aunque mantuvo sus nueve ediles, Nozal perdió la condición de fuerza más votada por el avance del PSOE. Y el posterior pacto de los socialistas con Ciudadanos y Juan Carlos Maldonado desembocó en la dimisión del ’alcaldable’, que llegó a entregar su acta de concejal antes del pleno de constitución del ayuntamiento.

Desde entonces, aunque no fue nombrada portavoz municipal, era un secreto a voces que Ana Carmen Mata era la referencia de los populares en la ciudad mijeña. De hecho, para que terminara ostentando el control del PP local había sido incluida Mata en la candidatura del 28M. Ese era el encargo del partido que atravesaba su regreso ‘profesional’ a tierras costasoleñas, tras haber estado trabajando para el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en Sevilla, como Secretaria General de Familias.

De este retorno a la política municipal resultó llamativo que apareciese en las listas de Mijas, su lugar de residencia, después de haber sido en el pasado una destacada integrante del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Fuengirola. Igualmente, Mata ha regresado a la Diputación como portavoz del Gobierno del PP, tras haber sido la vicepresidenta de la institución cuando Elías Bendodo era el presidente. Ayer mismo, el PSOE de Mijas denunció que la moción de censura «pone a dedo» a una alcaldesa que «no conoce» la ciudad malagueña.