La barriada de Las Flores, en Málaga capital, ha asistido en la mañana de este lunes a la ejecución de un desahucio en un edificio en el que residían cuatro familias okupas que tenían doce menores a su cargo, entre ellos, una recién nacida con apenas dos meses de vida. El desalojo se ha llevado a cabo de manera pacífica y bajo la vigilancia de la Policía Local. Además de las autoridades y las familias afectadas, se encontraban en el lugar representantes de la asociación 'Derecho a un techo', una organización horizontal en contra de los desahucios.

El propietario del inmueble es un particular, posiblemente y según los vecinos y la asociación, un “gran tenedor”, término empleado para referirse a dueños de más de cinco viviendas para su alquiler, con el que habrían intentado negociar una alternativa al lanzamiento, como dejar un mayor margen hasta que los afectados encuentren otra vivienda o pagarle un alquiler. Sin embargo, el propietario habría rehusado escuchar estas peticiones.

Desde 'Derecho a un techo' aseguran que, según el propietario, se van a tapiar las viviendas para evitar futuras ocupaciones. Por su parte, las familias se han visto obligadas este lunes a sacar las pertenencias que han podido de dentro del inmueble, y se encuentran sin ningún sitio al que poder ir. Algunos, dicen, recurrirán a familiares y amigos, pero todos ellos tienen niños pequeños a su cargo, por lo que será solo una solución temporal.

Este desahucio se ha llevado a cabo pese a las protecciones de Escudo Social aprobadas por el Gobierno en el contexto de la crisis del covid, que suspendía los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2023. “Hay una crueldad tremenda por parte de las instituciones que no han hecho nada. Son familias monomarentales en su mayoría, en situación de vulnerabilidad, con tres, cuatro hijos cada una a su cargo, y no se ha hecho nada para pararlo”, reclama Rosa Galindo, portavoz de Verdes Equo, quien ha asistido al lanzamiento para brindar su apoyo como aliada de 'Derecho a un techo'. Galindo también destaca que “los han echado a la calle sin defensa”, ya que el abogado de oficio solicitado por los vecinos no se ha concedido a tiempo.

La realidad tras los desahucios

Carmen Parque Ortiz es una de las vecinas afectadas por este desahucio y se lamenta por la situación vivida: “Por la mañana han llegado y no nos han dado opción a hablar, no han dado opción de pagar alquiler, no han dado opción de nada”. Parque es madre de tres menores de edades comprendidas entre los dos meses y los 12 años. Al tener niños a su cargo el lanzamiento se complica, pero asegura que la única solución que le daban desde las instituciones era pagarles tres noches en un albergue a ella y su familia. Parque y el resto de familias se encuentran ahora sin una vivienda y desamparados por las instituciones. A la ya difícil situación hay que sumarle lo que esto implica para los menores, ajenos completamente al problema. “Una no llora porque están los niños, y no quieres empeorar la cosa para ellos ni que tengan que vivir esta situación”, se lamenta Carmen, incapaz de solicitar ninguna ayuda ya que carece de padrón.

Este lanzamiento se suma a la lista de innumerables desahucios producidos en la provincia. Sólo en Málaga se produjeron 1.423 lanzamientos en 2022, según datos recogidos en el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, realizado por el EAPN de Málaga. Todos ellos derivados de la imposibilidad de poder afrontar el pago del alquiler que cada vez sube más en la capital. “Están cargándose los barrios y a la gente que formamos los barrios de Málaga, que son autóctonos y originarios de toda la vida. La gente que verdaderamente es de aquí se está yendo para que vengan turistas que no aportan nada al barrio”, señala Ana Cortés, una de las líderes de 'Derecho a un Techo' y activista gitana.

Cortés habla largo y tendido sobre las dificultades que enfrentan las familias vulnerables para acceder a una vivienda digna en Málaga: “Tienen que darse cuenta (las instituciones) que están acabando con la originalidad, la experiencia y la gente de los barrios”. “Nosotros somos los que perfilamos la ciudad, los que les damos vida, nuestros niños van al colegio, nosotras somos vecinas, compramos en las tiendas, vamos a los parques. Nosotros somos los barrios”, apunta Cortés.

Los desahucios constituyen ya un grave problema social que Ana Cortés califica de “crisis habitacional” ante el alarmante aumento de estos lanzamientos, propiciados, a su juicio, por la especulación de la vivienda en Málaga capital.