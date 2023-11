El Ayuntamiento de Málaga culminará el próximo lunes a las 12 de la mañana la tramitación municipal que permitirá avanzar al proyecto de la Torre del Puerto.

El Partido Popular aprobará, con toda probabilidad en solitario, la modificación de elementos del Plan Especial del Sistema General del Puerto de Málaga en la Plataforma del Morro, un trámite por el que se permite el uso hotelero en el Dique de Levante.

Así, el ordenamiento urbanístico permitirá la construcción de un “complejo hotelero, turístico, de ocio, recreo y cultural” en las áreas B y E del Sector 2, con 45.000 metros cuadrados y una altura de 35 + 3 plantas, y categoría cinco estrellas.

Esto supondrá un aumento de la edificabilidad, que pasará de los 6.000 metros cuadrados edificables actuales a 45.000 metros cuadrados, y la altura máxima pasará de 13 metros a 150 metros. Según el proyecto diseñado por el estudio de Pepe Seguí, el hotel rascacielos tendrá una altura de 27 plantas, esto es, 116,62 metros cuadrados.

De manera que la semana que viene, la tramitación del hotel rascacielos terminará su etapa municipal. Posteriormente deberá aprobarse el dictamen en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, una mera cuestión procedimental a la que seguirá su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Una vez se hayan dado esos pasos, el expediente se remitirá a Puertos del Estado, que se encargará de que llegue, en última instancia, al Consejo de Ministros del Gobierno Central, que tendrá la última palabra en la modificación del Plan Especial.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga defiende la legalidad del expediente y “confía” en que el futuro Consejo de Ministros que se conforme -hasta la fecha el Gobierno sigue en funciones- le dé el visto bueno.

“No tengo dudas de que el proyecto cuenta con todos los amparos legales que tiene que contar. [El expediente] Está más que visto, estudiado y amparado para la siguiente parte de la tramitación”, ha enfatizado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ha convocado esta mañana una rueda de prensa para explicar los detalles de la aprobación. "Yo confío en que el expediente se resuelva también de forma positiva en el Consejo de Ministros porque todas las cuestiones que han ido surgiendo se han ido resolviendo durante todos estos años de tramitación, que no han sido pocos".

En ese sentido, la edil de Urbanismo se refiere, por ejemplo, al archivo por parte del Ministerio de Cultura del expediente informativo sobre el posible expolio patrimonial en el que podía incurrir el hotel rascacielos o la segunda declaración ambiental favorable expedida por la Junta de Andalucía, después de que la primera caducase antes de que se resolviera la tramitación urbanística que depende del consistorio.

Ley de Patrimonio Histórico

Con respecto a la denuncia de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte - lanzó un comunicado ayer en el que alertaba de que el hotel rascacielos incumple la Ley de Patrimonio Histórico español por su afección al BIC de la Farola- Casero sostiene que tales críticas no tienen “justificación normativa”.

La edil de Urbanismo ha recalcado que el entorno de protección de la Farola se circunscribe a la rotonda donde se erige este monumento y faro marítimo por lo que el expediente “no está afectado” por ningún Bien de Interés Cultural.

"Este es un expediente que no está afectado por ningún BIC porque no es conjunto histórico, no existe expolio, no porque lo diga el Ayuntamiento de Málaga", ha añadido Casero.

Otro de los aspectos controvertidos es el uso de la Farola en la señalización marítima y cómo le afectaría la construcción del hotel. Tanto la plataforma como los promotores de la declaración BIC de la Farola sostienen que el hotel provocaría que el faro tuviera que apagarse, lo que supondría una afección directa al uso del inmueble protegido.

Para ello, hacen referencia al artículo 19.3 de de la Ley de Patrimonio Histórico, por el que se “prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles […] o perturbe su contemplación”.

Apagar la Farola

Casero también rechaza este planteamiento porque, ha indicado, Puertos del Estado establece “la necesidad de que haya un faro nuevo, no solamente por la torre, sino porque el Puerto de Málaga necesita una ubicación nueva por motivos técnicos y, por tanto, esa infraestructura tiene previsto un cambio”. En ese punto, la edil de Urbanismo ha asegurado que la instalación de un segundo faro es una necesidad que lleva sobre la mesa "hace bastantes años". "El Puerto se moderniza, se amplia y las necesidades de cobertura de la Farola ya entran en esta modernización".

Por tanto, si el proyecto sigue adelante, también en el Consejo de Ministros, el Puerto de Málaga deberá contar con un nuevo faro antes de que los promotores, el grupo catarí Al Alfia, cuenten con licencia de obras.

La instalación de ese segundo faro, que se ubicará al final de la zona restringida del Puerto de Málaga, implicará que se apague la Farola, que mantendrá previsiblemente un uso museístico, para lo que la Autoridad Portuaria ya está licitando un contrato.

¿Y después qué?

Consultada sobre la posibilidad de que el Consejo de Ministros no apruebe el expediente, Casero sostiene que “confía en que ese escenario no se genere” aunque no ha negado la posibilidad de que, en ese caso, el consistorio se plantease acudir a los tribunales.

“Nosotros no somos los promotores de la Torre, yo confío en que ese escenario no se genere. Se trabajan a nivel técnico, no político”, ha valorado Carmen Casero.

"Los grupos que hoy se oponen a esta modificación fueron impulsores y lo fueron con luz y taquígrafo, con bombo y con platillo, aunque ahora lo nieguen o digan que han cambiado de opinión. A mí del Partido Socialista no me sorprende nada porque veo que la tónica de los cambios de opinión es la que marca y rige los designios", ha espetado la edil de Urbanismo. "Yo confío en que este expediente tenga el visto bueno del Consejo de Ministros y si no es así, ya desde el Gobierno se darán las oportunas explicaciones"..