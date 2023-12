Un frente ha dejado precipitaciones de carácter leve en la mañana de viernes en la provincia de Málaga. Por desgracia, la lluvia no tendrá continuidad en las próximas horas y no se esperan precipitaciones para la tarde de viernes, ni para este fin de semana en la provincia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de Málaga. La marcha del frente no dejará agua, pero sí un descenso de temperaturas debido a una masa de aire frío en buena parte de la provincia, además de un viento de componente noroeste.

Este viernes, la provincia Málaga se ha librado de los avisos que han sido activados en seis de las ocho provincias andaluzas, algunas de nivel naranja, debido a la llegada del frente, como informaba esta pasada madrugada la AEMET a través de su cuenta de X. 01/12 03:24 #AEMET actualiza #FMA en Andalucía. Activos HOY. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 03:24 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/dF0CCB8ckK https://t.co/binf86WO2q — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) 1 de diciembre de 2023 Precipitaciones registradas Según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica de Hidrosur hasta el mediodía, las comarcas de la Serranía de Ronda, Antequera y Nororma han sido las que más agua han recogido, liderando el ranking provincia la estación de Bobadilla con 10 litros por metro cuadrado recogidos, seguido de Cañete La Real (8,8 litros), Archidona (8,5), Majada de las Lomas (8,1) y la estación del río Guadiario de Majaceite (7,8). Temperaturas Las temperaturas en la zona costera para este fin de semana se esperan de 18 grados centígrados de máxima con mínimas de 9ºC , mientras que en zonas como Antequera, se esperan máximas de 13-14 grados y unas mínimas de dos grados. En la zona de la Axarquía, las temperaturas máximas se esperan también entre los 18ºC el sábado, descendiendo en algunos municipios entre un grado y dos para la jornada de domingo. En la zona de la Costa del Sol, en municipios como Marbella, las temperaturas rondarán los 20 grados de máxima el sábado y descenderán a los 18, mientras que en Mijas, el sábado 16 grados de máxima, por los 15 del domingo. Para el inicio de la próxima semana, sí hay probabilidades de precipitaciones el lunes, pero serían de carácter débil y aisladas. En cuanto a la temperatura, por lo general serán estables hasta el jueves cuando puedan cambiar, en la capital se esperan para el inicio del puente, máximas de 19 grados y mínimas en torno a los 9 ºC. En la zona interior de la provincia se esperan temperaturas de 16ºCde máxima y 4 de mínima para el inicio del puente, con un inicio de semana con máximas en torno a los 14 grados. En la zona de la Axarquía, las temperaturas sí que se espera que se mantengan durante todo el inicio de semana, llegando a estar las máximas en torno a los 18-19 ºC y unas mínimas de 8-10 grados dependiendo del municipio. En la Costa del Sol, Marbella verá los termómetros con máximas de 19 grados durante el inicio de semana y de puente y mínimas en torno a los 9-11 ºC y en zonas como Mijas, máximas entre los 16 y los 18 grados dependiendo el día de la semana y mínimas de 6-7 grados.