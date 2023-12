Quedan algo más de dos semanas para que acabe el 2023 y como viene siendo habitual, Google ha publicado su particular informe 'El año en búsqueda'. Un resumen de los temas más buscados durante el año.

Las elecciones generales del 23J, ChatGPT, amnistía, Rubiales o Shakira han sido algunos de los temas más buscados por los españoles. Unos datos que varían en función del término de búsqueda.

En Málaga, los eventos más buscados este 2023 han sido la Feria de Málaga; la Semana Blanca y el itinerario de la Semana Santa de Málaga; este último se debe a la polémica que suscitó el cambio de prohibir el paso por la calle Fajardo para las cofradías que hasta ahora venían usándola, ya que la Policía Local inicialmente recomendó no incluir en los recorridos procesionales.

La noticia más buscada de los últimos 12 meses, ha sido la desaparición de los dos jóvenes argentinos cuando practicaban paddle surf en la playa de la Misericordia, el pasado mes de agosto.

Las altas temperaturas y la vivienda han acaparado los titulares de los medios de comunicación este año. Por lo que, no es de extrañar que hayan sido dos de los temas que más han preocupado a los malagueños este año.

Entre las consultas relacionadas con el clima, se ha preguntado por "el clima en Málaga" y consultado las predicciones a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); bajo los términos de "Aemet Málaga 7 días" y "Aemet Málaga 14 días".

La aventura de encontrar un inmueble en la capital durante los meses de verano, dejó importantes búsquedas en los meses de junio, julio e incluso noviembre; bajo el término de "pisos para alquilar en Málaga".

La altas temperaturas y la vivienda han sido uno de los temas más buscados por los malagueños

Otro de los temas que más ha interesado a los malacitanos ha sido la visita de Alberto Chicote al restaurante La Bámbola de Málaga. El local recibió a principios de año la visita del programa 'Pesadilla en la cocina', lo que disparó el interés de los malagueños durante toda la semana posterior a la emisión del episodio.

En deportes, la clasificación del Málaga CF o conseguir entradas para uno de los partidos ha estado entre las consultas deportivas más buscadas.

La gastronomía también tiene un hueco en este informe. Y es que una receta malagueña se cuela entre las tendencias más buscadas, a nivel nacional. Se trata de la porra antequerana, que fue lo más buscado entre los meses de mayo y agosto.

Shakira, María Jiménez y Olga Carmona, entre las personas más buscadas del 2023

Lo más buscado en España

Si las búsquedas de los internautas sirven para radiografiar los asuntos que más han interesado en España durante los últimos meses, las tres noticias que han definido esas tendencias han sido: la IA; las elecciones 2023; el Mundial femenino de fútbol.

Las cuestiones relacionadas con las elecciones generales o los pactos de investidura de Pedro Sánchez ha marcado la política de este 2023. Es por ello que términos como "amnistía" o "lawfare", fueron lo más buscado por los españoles en la categoría de ¿qué es?

En este sentido, otras de las cuestiones que más dudas ha generado fueron: "Cómo saber si te ha tocado en la mesa electorales o el voto por correo".

El Mundial del fútbol femenino colocó a las españolas como las campeonas del mundo. Un triunfo que llevó a Jennifer Hermoso, Olga Carmona, Salma Paralluelo a ser las deportistas más buscadas. Un podio que comparten con Mbappé.

Sin embargo, este Mundial desató otra polémica, que se denominó "el caso Rubiales", por ello entre las noticias más buscadas está el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

En la búsqueda del porqué de las cosas, encabeza "por qué" se produce la guerra "entre Israel y Gaza", la razón por la que regalan flores amarillas el 21 de septiembre; "por qué Twitter se llama X"; "por qué se adelantaron las elecciones generales"; "por qué se cancela Sálvame".

En el cine han destacado Oppenheimer, Barbie, As bestas o Avatar 2

Entre lo más popular del ámbito cultural se han situado Shakira, tras su sesión con Bizarrap, y los fallecimientos de María Jiménez, Tina Turner o Carmen Sevilla.

En el cine han destacado Oppenheimer, Barbie, As bestas o Avatar 2. Mientras que entre las series y programas de televisión las más populares han sido La isla de las tentaciones, El cuerpo en llamas, The Last of Us o Supervivientes.