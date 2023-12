"Me permito escribirle para trasladarle nuestra más profunda preocupación por la situación, a nuestro juicio insostenible, en la que se encuentra el servicio y la red ferroviaria en la provincia de Málaga; y no le hablo sólo del último accidente registrado en la estación de El Chorro, donde tuvieron que intervenir los Bomberos de esta Diputación para evacuar a los 270 pasajeros, sino de las frecuentes averías, cancelaciones y retrasos que se están produciendo en el servicio en los últimos meses, tanto en los Cercanías como en la Media Distancia y los AVE", le trasladó Salado al ministro.

Al igual que otros representantes del PP en estas últimas horas, el presidente de la Diputación recordó "las denuncias de los sindicatos del taller de Los Prados, donde se realiza el mantenimiento de los trenes de Renfe, que hablan de una plantilla reducida a la mitad y de una grave falta de repuestos y piezas para realizar su trabajo". "Son declaraciones que sólo pueden provocar alarma y preocupación en cualquier responsable público", señaló en su carta.

Igualmente, Salado le hizo ver a Puente que debe actuar ante "la falta de maquinistas", que a su juicio es la causa que está "detrás de muchas cancelaciones y retrasos". "La sobrecarga de trabajo suele estar detrás de los errores humanos, como al parecer ha sido el caso del choque de trenes en El Chorro", añadió Salado.

De la Torre pide inversión en la red ferroviaria de la provincia

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado al Gobierno que "la red de ferrocarriles hay que mantenerla, los Cercanías hay que atenderlos" y ha abogado porque se hagan "las inversiones necesarias" y "una atención clara a lo necesario" y, "cuando todo ese esté bien, en todo caso, ya se transfiera". Así lo ha señalado De la Torre, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras ser cuestionado, en concreto, sobre si es partidario de que las Cercanías se transfieran a la Junta, a lo que ha señalado que no pediría "la transferencia si no están perfectamente atendidas". "Creo que un Gobierno autonómico no debe pedir cosas que no estén atendidas y en orden porque si no te dan luego los recursos para hacerlo, fallas", ha dicho, al tiempo que ha precisado que "lo que tiene que haber es una atención clara de lo necesario". Así, ha recordado la importancia del Cercanías y ha aludido, por otro lado, al tren a Marbella. A su juicio, "es algo que articularía más no sólo la provincia de Málaga sino a la región andaluza y creo que las necesidades del espacio metropolitano de Málaga y la provincia de Málaga del Gobierno deben ser atendidas por dinamismo de la ciudad y provincia, por lo que aporta a la Hacienda Pública Estatal y porque tenemos que dar servicio con términos de sostenibilidad a los retos de movilidad que tiene el espacio metropolitano de Málaga, que es el más dinámico ahora mismo de España en crecimiento".