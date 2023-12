Enfermedades circulatorias y tumores, las principales causas de muerte de los malagueños

A pesar de los avances en investigación y tratamiento, el cáncer sigue encontrándose entre las principales causas de muerte del país. No obstante, el primer puesto, tanto en Málaga como a nivel nacional, lo ostentan las enfermedades del corazón. Tanto es así, que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de los fallecimientos en la provincia (54%) fueron por una enfermedad circulatoria o un cáncer durante el primer semestre de 2023.

En total, durante los seis primeros meses del año, se registraron 7.009 fallecimientos en la provincia de Málaga. La principal causa, con 2.005 muertes, fueron las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de cerca por los tumores, que registraron 1.754 fallecimientos, según se recoge en el informe ‘Defunciones según la Causa de muerte’

Dentro de las enfermedades oncológicas, los datos revelan que el tumor más letal, con gran diferencia, fue el de pulmón, tráquea y bronquios, responsables de la muerte de 368 personas. Le siguen el cáncer de colon, causante 184 fallecimientos, el de mama (124) y el de páncreas (103).

La tercera causa de muerte en Málaga fueron las enfermedades del sistema respiratorio, con un total de 731 fallecimientos. Entre ellas destacan las 231 provocadas por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, a excepción del asma, y las más de 126 causadas por una neumonía.

Cabe destacar que este grupo de enfermedades respiratorias, a nivel nacional, ha sido el que ha tenido mayor incremento con respecto al año anterior (un 23,7% más). El motivo no ha sido otro que las consecuencias de la pandemia del Covid-19, que provocó un cambio en el patrón de causa de muerte y afectó en mayor medida a estas enfermedades. No obstante, a pesar de ello, el número de fallecimientos por este motivo no es superior al registrado en el periodo prepandémico.

Covid-19

Respecto al Covid-19, si bien es cierto que las cifras se mantienen altamente alejadas de los peores momentos de la pandemia, gracias a la generalización de las vacunas, aún sigue causando defunciones. En concreto, 120 malagueños perdieron la vida a causa del Covid-19 durante los primeros seis meses de 2023, lo que significa un 79% menos que en el mismo periodo del año anterior. De manera que, por primera vez desde 2020, el virus ha dejado de estar entre las cinco principales causas de muerte.

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que los principales motivos de muerte cambian notablemente en función del sexo. En el caso de los hombres, la causa más habitual de defunción fueron los tumores (1.036), mientras que en el caso de las mujeres fueron las enfermedades del sistema circulatorio (1.018), en particular las enfermedades cerebro vasculares. En general, por sexo fallecieron un 6% más hombres (3.620) que mujeres (3.389).

Salud mental

Otro hecho a tener en cuenta en la mortalidad de los malagueños son los trastornos mentales y del comportamiento que provocaron 346 decesos. Dentro de ellos, el 95% de los casos se debieron a trastornos mentales orgánicos, senil y presenil. En otro orden de importancia, cabe destacar el Alzheimer que registró 259 fallecimientos en los seis primeros meses de 2023.

Tampoco hay que obviar las muertes que puede provocar la gripe, pues en el caso de Málaga 32 personas perdieron la vida a causa de ello. Una cifra que se vuelve especialmente relevante en medio de la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19, donde la tasa de cobertura de vacunados de gripe en mayores de 60 años apenas alcanzaba la mitad de la población de riesgo (51,7%) a 15 de diciembre en Andalucía. Las cifras son aún más bajas en el caso de la covid-19, frente al que se han inmunizado solo un 37,6%.

Suicidios

En cuanto a las muertes por causa externa, el dato más preocupante es que el suicidio se mantiene como principal causa de fallecimiento, una tendencia que se viene arrastrando desde hace más de una década. Durante el primer semestre del año, 69 personas se quitaron la vida en la provincia de Málaga, lo que significa un 17% más que en el mismo periodo del año pasado y casi cuatro veces más que los accidentes de tráfico. En este caso, se aprecia una gran diferencia respecto al sexo, ya que los suicidios de hombres (45) casi duplican a los de las mujeres (24).

Además de aportar los datos del primer semestre del año, el informe recoge los resultados definitivos del año 2022 que revelan que las muertes por suicidio en España aumentaron un 5,6% respecto al año anterior, situándose en un total de 4.227 fallecimientos por esta causa, frente a las 4.0003 muertes que dejó en el año 2021.

Por comunidades, Andalucía lidera con diferencia la cifra de fallecidos con 830 muertes por suicidio. Le siguen Cataluña, donde hubo 614 fallecimientos por esta causa, Comunidad Valenciana (445), Madrid (403) y Galicia (328).

Respecto a la mortalidad en general, las cifras del primer semestre de 2023 muestran un descenso por todas las causas en todas las comunidades autónomas respecto al mismo periodo de 2022.