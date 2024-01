El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reivindicado este martes el legado de Rafael Salinas en el 105 aniversario del fallecimiento del fundador del partido en la provincia.

Además, ha destacado que "gracias a las políticas progresistas de Pedro Sánchez 284.000 pensionistas de la provincia verán cómo se incrementa su pensión casi un 4% si se aprueba el decreto que ha impulsado el gobierno".

Pérez, que ha estado acompañado por el secretario de organización del partido, José Bernal, y por la secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, Ana Villarejo, ha destacado los 144 años de historia del partido "para seguir avanzando".

Así, ha recordado la vida de Rafael Salinas , que nació en el barrio del Perchel en la capital y llegó a ser concejal en 1913 y también diputado.

"Durante el tiempo que estuvo al frente de la lucha sindical, tuvo la oportunidad de recorrer parte de España, sufrió y padeció la cárcel a raíz de una huelga en la que participó, y tuvo la oportunidad de conocer a la cúpula del PSOE en Madrid y de ahí entablar relación de amistad con Pablo Iglesias". "Tanto es así que cuando el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, venía a Málaga, se alojaba en su casa", ha añadido.

Para Pérez, Salinas, como "tonelero, tomó conciencia de la situación por la que pasaba la clase trabajadora malagueña de la época, siendo fundador de muchas cooperativas y también del PSOE y de la UGT en la provincia".

"Una lucha que también llevó al ayuntamiento donde fue capaz de llevar iniciativas que iban siempre buscando las mejores sociales a la población que padecía tanto en esos momentos, esa es la fortaleza del PSOE", ha expresado.

En este sentido, Pérez ha recordado que "la lucha por la justicia social, la libertad y la igualdad sigue estando viva en el PSOE, por eso hoy en día es un orgullo que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, porque los y las socialistas trabajamos por mejorar la vida de todos los españoles y las españolas mientras vemos cómo el PP y otros partidos solo buscan, sin ningún tipo de pudor, que al gobierno le vaya mal", ha lamentado.

"Que haya un gobierno socialista es necesario para la mayoría de los españoles y españolas, para que siga bajando la factura de la luz o para que el transporte de Cercanías siga siendo gratuito, frente a un Moreno Bonilla que, en Andalucía y en Málaga, no sabemos dónde está ante la sequía o ante la crisis de la educación y la sanidad públicas que estamos padeciendo", ha concluido.

Por su parte, Bernal ha recordado que el recuerdo a Rafael Salinas "es algo que no pueden hacer otros partidos porque o no lo tienen o no se atreven a mirar hacia atrás porque saben que su pasado, lo que fortaleció la construcción de su presente, está muy alejado de lo que hoy representa una sociedad democrática", ha dicho.

Para Bernal, "Rafael Salinas fue un trabajador, un luchador, un tonelero, que trabajaba en los muelles del puerto de Málaga y que comenzó a forjar un pensamiento que le habían transmitido quiénes fueron luego los fundadores del PSOE en Madrid en 1879, entre ellos su amigo Pablo Iglesias", ha destacado.

Así, Salinas también ayudó a la fundación del Ateneo de Málaga en 1884, que se constituyó en la agrupación socialista de Málaga, "por eso no solamente Rafael Salinas es el padre de los socialistas malagueños, Rafael Salinas es el padre de los socialistas andaluces porque fue el primer presidente de una agrupación, lo que hoy es secretario general y comenzó a trabajar en las reivindicaciones principalmente de los trabajadores del puerto y de la fábrica de los Larios", ha explicado, al tiempo que ha recordado la publicación del libro 'Obligado por la burguesía' por parte del fundador del PSOE malagueño "que también provocó la presión de la oligarquía".

"Pues todavía, después de tantos años, algunos no le perdonan a Rafael Salinas todo lo que ha hecho, y no se lo perdona el gobierno de las derechas de Andalucía, que una de las primeras cosas que hicieron cuando entraron a gobernar era quitarle el nombre de Rafael Salinas al centro de formación en la capital, dudo mucho que haya existido alguien como Salinas para dar dignificación a la formación en el trabajo y en la defensa de los trabajadores", ha concluido.

Por último, Ana Villarejo ha destacado que "las ideas, convicciones y obras de Rafael Salinas hacen que nos reconozcamos todos, es donde nos sentimos menos solos y solas y donde comprendemos que la labor política es colectiva, intergeneracional y donde alcanzamos una mayor fuerza".

"Cuando hablan de Rafael sus familiares siempre lo recuerdan como una persona que nació pobre y que murió igual de pobre, que nació con la fuerza de trabajar para dignificar la vida de los malagueños y las malagueñas y murió con esa misma fuerza y esa misma satisfacción de haber conseguido grandes avances en estos objetivos. Entre muchas de las batallas que podemos contar de Rafael Salinas sí que me gustaría resaltar que fue el primero que convocó una huelga feminista para luchar por los derechos de las mujeres, para que tuvieran un papel más destacado en la sociedad", ha afirmado.

Por ello, ha reivindicado que, por personas como Rafael Salinas, "es por quienes debemos de seguir sembrando socialismo en forma de igualdad, en forma de libertad y en forma de justicia social, es nuestro compromiso como Juventudes Socialistas para que su nombre perdure en nuestros actos no solo con palabras sino también con hechos", ha concluido.