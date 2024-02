Bendodo llama "indocumentado" al secretario de Estado de Transportes y pide explicaciones al ministro sobre el tren litoral

Instantes después de la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en un foro con otras autoridades malagueñas, sus impresiones sobre un proyecto como el tren litoral fueron aprovechadas por el dirigente del PP Elías Bendodo para arremter contra él. Incluso, lo llamó "indocumentado" y hasta invitó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a demostrar que "no es otro indocumentado" y ofrezca explicaciones sobre la postura real del Gobierno central sobre esta infrestructura ferroviaria por toda la Costa del Sol. Que no sólo llegue hasta Fuengirola, sino hasta Marbella o incluso Estepona. En las declaraciones de la que parte la polémica amplificada por el PP, Santano señaló que en este momento "no hay datos que permitan avanzar a corto plazo en ese tren de la Costa del Sol".

En esta línea, Bendodo le exigió a Santano que la próxima vez "venga con los papeles estudiados y leídos", a la vez que le recordó que el propio Gobierno central ha destinado ocho millones de euros al estudio de este proyecto en los últimos años". "¿No sabe que Málaga y Madrid son las dos únicas áreas metropolitana que van a ganar habitantes los diez próximos años? La explicación la tiene que dar el ministro. Si el secretario de Estado es un indocumentado, esperemos que el ministro no lo sea", subrayó el diputado por Málaga y vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.

"Informes desde 1979"

Asimismo, Bendodo expuso que Santano "no debe conocer mucho Málaga" porque de 1979 datan "los primeros informes sobre el tren de la costa".

En esta línea, el dirigente del PP llegó a remontarse tres lustros atrás en el tiempo, a "cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se lanzó a este proyecto y hasta licitó dos tramos". "Hasta los socialistas adjudicaron la obra que luego paralizaron; cómo que no hay datos, este hombre debe venir con el trabajo preparado, hasta el PP con el ministro Íñigo de la Serna dejó trabajo preparado sobre el tren litoral, es otra agresión y un nuevo jarro de agua fría que el gobierno de Pedro Sanchez le echa a esta provincia", enfatizó.

Obras hídricas

Durante una comparecencia protagonizada bajo el malagueño puente de La Azucarera, Elías Bendodo también denunció que el Gobierno central mantiene sin ejecutar obras hidricas en Málaga por valor de 2.000 millones de euros y le reprochó a Pedro Sánchez "la falta de inversiones durante cinco años, frente a los 304 millones de la Junta y los 200 millones comprometidos por la Diputación Provincial" en esta misma materia para luchar contra la sequía,

El dirigente del PP jugó con el emplazamiento de su rueda de prensa y criticó "la negativa del Gobierno para acometer la sustitución del Puente de la Azucarera y garantizar al cien por cien la seguridad del Guadalhorce frente a las inundaciones, haciéndose eco de la reclamación del Ayuntamiento de la capital, la Junta de Andalucía y empresarios de los polígonos industriales del entorno".

Bendodo, en el puente de La Azucarera con otros representantes del PP. / L. O.

Además de esta actuación, en opinión de Bendodo, “el Estado tiene pendientes de ejecución en la provincia las desaladoras de la Axarquía y de Mijas, recrecer la presa de la Concepción, la presa de Cerro Blanco o el pantano de Gibralmedina que, aunque esté en el campo de Gibraltar, regularía el río Guadiaro y serviría también a la Costa del Sol; así como las distintas obras de mejora de regadíos, el trasvase de Iznájar o el saneamiento integral de la Costa del Sol".

“El Ejecutivo de Sánchez está mirando al cielo cruzado de brazos y esperando a que llueva, pero hace falta compromiso e inversiones”, agregó.