IV Trimestre: la vida sigue igual

En el cuarto y último trimestre de 2023 el arranque de octubre estuvo acompañado por el ‘empacho’ habitual de política:

1 de octubre: Los partidos políticos dan principio, comienzan, avanzan, inician… los prolegómenos con vistas a la precampaña y campaña para las elecciones de 2027. Empiezan los zurriagazos contra los que mandan para echarlos a la calle porque todo va a peor; los que mandan hacen lo mismo para no perder la ‘mamela cuaternaria’ (’chollo’ en versión malacitana).

4 de octubre: Las promesas vuelven a la palestra. No sería extraño que entre los más progresistas se incluya una novísima y revolucionaria, que los gobiernos de todos los países del mundo (206) imitarán: Si ganamos las elecciones, los familiares de primer y segundo grado de los jubilados fallecidos percibirán el importe de las pensiones durante dos años… prorrogables.

10 de octubre: Un hotel de Málaga obtiene licencia para instalar en la azotea un bar. Pero como resulta muy vulgar, la licencia es para montar esa novedad en la Roof Top.

11 de octubre: Cada año nacen menos niños en Málaga. Según los expertos se trata de un «crecimiento negativo» o sea, que crecemos al revés.

12 de octubre: El ‘puente’ del 12 de octubre, más largo que el de San Francisco (USA), movió en el aeropuerto de Málaga 2.420 operaciones, los apartamentos turísticos tuvieron una ocupación del 85%, las playas a tope, los chiringuitos repletos… Y dicen que la cosa está mal.

22 de octubre: Lluvias torrenciales en lontananza. Málaga se prepara. Al final, cuarto y mitad de litro por metro cuadrado.

24 de octubre: Los hoteles de Málaga han tenido una media de ocupación del ochenta y tantos por ciento; la primera de España. Se puede modificar el dicho de Salvador Rueda: «Málaga, ciudad bravía, que, entre antiguas y modernas, tiene doscientas tabernas y una sola librería». Ahora, más o menos, el dicho queda así: «Málaga, ciudad bravía, que entre antiguos y modernos hoteles (casi doscientos) y tabernas, bares, cafeterías, tascas similares (alrededor de doce mil)… y unas pocas librerías; no muchas».

27 de octubre: Quince pueblos de nuestra provincia están condenados a desaparecer porque se están despoblando; mientras tanto, miles de africanos llegan a nuestro país en pateras y cayucos en busca de un lugar donde vivir y trabajar.

28 de octubre: Iker Casillas, exportero de la Selección Nacional de Fútbol, ha elegido Vélez-Málaga como sede del Goalkeeper Winter Clinic. No sé si es para cultivar aguacates o mangos o para formar los futuros guardametas del fútbol español. Mi inglés no da para tanto.

El aeropuerto de Málaga siguió batiendo marcas de número de viajeros. / Álex Zea

Noviembre

3 de noviembre: Málaga capital y provincia registran más de 130.000 parados. Entre tanto, las empresas constructoras, la hostelería y otras actividades buscan personal para cubrir sus plantillas.

4 de octubre: El Puerto rehabilitará La Farola para convertirlo en «espacio expositivo». Suena bien eso de «espacio expositivo», pero no sé lo que es. Al menos se conservará y competirá con la ‘torre’ proyectada que tiene más detractores que seguidores.

5 de noviembre: Málaga, según los que saben, es una de las mejores ciudades del mundo para pasar las Navidades. Habrá que ‘ensanchar y alargar’ la calle Larios para que quepan todos los visitantes.

10 de noviembre: Todo, menos bonito, le endilgaron al presidente del Gobierno en funciones durante una visita a Málaga para asistir a una reunión de socialistas de varios países de la Comunidad Europea.

17 de noviembre: El aeropuerto de Málaga alcanza los 20 millones de pasajeros a mediados de noviembre, batiendo el récord del año anterior. Nuestro aeropuerto, que empezó llamándose El Rompedizo, García-Morato y ahora Málaga-Costa del Sol, tiene 104 años. El que suscribe lo ha utilizado con los tres nombres. Aena ha festejado el evento repartiendo Tortas Locas, un producto malagueño que tiene un siglo de existencia.

29 de noviembre: La Expats City Ranking 2023 (que no sé quiénes son) informan de que el 88% de los expatriados (ciudadanos que abandonan sus países para vivir en otro lado) consideran Málaga como la mejor ciudad del mundo para vivir. Como siga así la cosa, los malagueños nos tendremos que ir a vivir a Noruega para dejar sitio a los ricos expatriados del mundo.

Vista general del edificio, desde el interior del Campamento Benítez, con un lateral apuntalado. / A.V.

Diciembre

1 de diciembre: Los expertos en meteorología anunciaban para hoy lluvias en Málaga. Resultado: en Málaga capital seis gotas por metro cuadrado; en el embalse de la Viñuela, ni eso. Toda el agua es para Galicia, como siempre.

5 de diciembre: Se anuncia la demolición de las antiguas cocheras de los autobuses de la empresa Portillo en la Carretera de Cádiz; cuando se inauguró, por su parecido con la sala de fiestas Barbarela de Torremolinos, se le endilgó el mote de Barbarela de Portillo.

16 de diciembre: Más vale tarde que nunca: han sido adjudicadas las obras para convertir en parque público lo que fue Campamento Benítez, donde cientos o miles de malagueños hicieron la ‘Mili’ (Servicio Militar Obligatorio). Los bisnietos de los que vistieron en el ‘caqui’ disfrutarán más que sus bisabuelos haciendo la instrucción, guardias, simulaciones de ataques y defensas... y un paréntesis en su formación profesional.

El mismo día: El Instituto Nacional de Estadística anuncia que la provincia de Málaga tiene ya 1.752.728 habitantes; 314.360 son ciudadanos extranjeros. Marbella ya tiene más población que Málaga en 1900: de los 9.629 habitantes de 1900 ha pasado a 156.153.

17 de diciembre: La Real Academia de San Telmo sugiere que la debatida Torre del Puerto, en lugar de levantarse en el Dique de Levante, se erija en la Marina de San Andrés… o más ‘allaílla’ si es posible. Pero parece que la Autoridad Portuaria no está por la labor. En el año que entra veremos cómo termina la cosa… o se prolongará dos o tres años más.

19 de diciembre: Cerca de un millón de vehículos circularán por las carreteras de Málaga durante las fiestas de Navidad, y en España se calcula que sobrepasará los veinte millones de coches en las mismas fechas. La vida, dicen, está ‘mu achuchá’.

31 de diciembre: Este año que termina, ni las radios ni las televisiones han programado el famoso villancico de «mira cómo beben los peces en el río … y vuelven a beber», quizá porque los ríos no llevan agua o no hay peces; sin embargo, ‘Noche de paz’ y la Marcha Radetzky no han faltado en los cientos de conciertos navideños. Al entrar 2024, para paliar la sequía, sugiero el canto de «que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva».