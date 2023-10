III Trimestre: la vida sigue igual

El mes de julio dio comienzo con una noticia económica:

3 de julio: «Los malagueños tienen 7.900 millones de ahorros extra desde la pandemia». Será verdad… pero ¿quiénes son?

5 de julio: El Málaga C.F. ya está casi a punto. Un gran equipo ( ‘staff’, dicen los entendidos, con administrador judicial, gerente, director deportivo...) ha trabajado a fondo. Parece que vamos a jugar en la Champions League. Pero la realidad es que se va a enfrentar contra el Ibiza, el Linares y varios equipos B.

6 de julio: El cine Albéniz, el único superviviente de los veintitantos que hubo en Málaga, va a crecer: a su lado nacerá el Neoalbéniz, que será sede del Festival de Málaga, de la oficina que facilita el rodaje de películas en Málaga (la Málaga Film Office) tendrá dos salas de proyecciones...

12 de julio: En mi ordenador aparece información del tiempo. Primero dice soleado (36 grados), después cambió la información: mucho calor. A los pocos segundos, 38 grados soleado. Después, «closed road on calle». Como no sé inglés me quedé sin saber qué me estaba diciendo…, pero hacía un calor de cojones.

17 de julio: Se inician los trabajos de reparación del Dique de Levante del Puerto de Málaga. Apenas han transcurrido veinte años desde su construcción. Total, que los proyectistas y constructores hicieron un parpucho.

27 de julio: La declaración de La Farola como BIC (Bien de Interés Cultural) puede acarrear problemas. Ahora, el popular faro en versión femenina, puede ‘perjudicar’ la imagen de la proyectada Torre de los ciento y pico de metros.

28 de julio: Después de un periodo de descanso, sale a la palestra el destino de la antigua cárcel. Ante el aumento de robos, estafas, violencia de género, narcotraficantes y otros individuos e individuas de toda calaña, quizá lo más acertado sea remozar el edificio y devolverle su primer destino: cárcel. ‘Overbooking’ asegurado.

30 de julio: Si las tres torres de 28, 30 y 32 plantas que se van a levantar en los terrenos de Repsol son una barbaridad para una parte de ciudadanos, se anuncia la construcción de una cuarta, con dos plantas más, 34.

31 de julio: Málaga está que se sale. ¡Hemos superado en calor a Sevilla! En 2024 superaremos a Córdoba. ¡Ra, ra, ra, Málaga campeón!

AGOSTO

1 de agosto: Nuevo golpe al futuro imperfecto de Repsol. Dentro de unos años, lo que fue almacenamiento de petróleo, después solar, después posible Bosque Urbano… será un remedo de Nueva York y los turistas malagueños no necesitarán ir a New York para ver rascacielos. Ahora surge otro recurso de Repsol, que tenía previsto instalar una gasolinera en la zona.

3 de agosto: Málaga sancionará con multa de 750 euros a los hombres que vayan sin camiseta por las calles de la ciudad. Igual sanción a los que orinen en la vía pública. El dinero que se recaude, sugiero, debe destinarse a la instalación de urinarios públicos, porque los de los bares son para sus clientes.

4 de agosto: Cien personas se han inscrito en el proyecto Metapueblos, cuya finalidad es cortar con la despoblación de numerosos pueblos de la provincia.

5 de agosto: La provincia de Málaga es la que más crece de Andalucía en población. Nuestra provincia tiene en total (2023) 1.761.893 habitantes, más que las autonomías de Cantabria, Navarra, Asturias y Murcia.

6 de agosto: ¡Tormentas!, ¡aguas torrenciales!, ¡inundaciones! Y los pantanos cada vez con menos agua. Incomprensible.

12 de agosto: Feria de Málaga. Conciertos, toros, trajes regionales, bulla, jaleo, fuegos artificiales, caballos, coches de caballos y de los que contaminan, y de los eléctricos, que no hacen ruido pero que ocupan espacio.

21 de agosto: La Feria ha sido un éxito. Se han recogido 1.208 toneladas de basuras, un 8,6 % más que en 2022. Lo que no se dice es cuántas basuras fueron recogidas de los contenedores (magnífico) y cuántas de los suelos de las calles del Centro y del Real de la Feria (lamentable).

26 de agosto: Empieza la liga del fútbol español. El remozado Málaga pierde el primer partido en Castellón. Al primer tapón, zurrapas.

SEPTIEMBRE

2 de septiembre: ¡Llueve en Málaga! En la capital, poco; pero en La Viñuela un poco más. Que siga lloviendo.

2 de septiembre: El Málaga, C.F. gana su primer partido. ¡Albricias! Y lo increíble: cuatro jugadores ya están lesionados. Los futbolistas de los años 40 no se lesionaban nunca; entonces no tenían ligamentos cruzados, sobrecarga, bursitis…

8 de septiembre: Málaga es la ciudad andaluza donde se producen más agresiones a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, celadores y celadoras… en los hospitales públicos; a los agresores, agresoras, individuos, individuas, gentuza, en fin, no les pasa nada.

Aunque esté mal visto, unos cuantos latigazos a los inciviles ciudadanos y ciudadanas haría innecesaria la escena de los colectivos sanitarios protestando por el mal trato de que son objeto. Tampoco estaría mal colocar en los centros sanitarios un cartel con el siguiente: Reservado el Derecho de Admisión.

17 de septiembre: Los españoles somos iguales ante la ley. El Gobierno tiene a mano una solución: instalación de aparatos de calefacción y refrigeración en todos los hogares españoles. ¿Electricidad para su funcionamiento? La eólica, que es gratuita. Hay más de veintidós mil aerogeneradores instalados en el millar de parques eólicos. Si uno se da un garbeo por ahí descubre que muchos generadores tienen las aspas paradas.

20 de septiembre: El aceite de oliva multiplica por dos su precio de venta al público. Y uno se pregunta: si el que ha subido de precio es el de la cosecha del año 2022, que era rentable entonces, ¿por qué subirlo? Por las buenas, se ha aumentado el precio. La cosecha de 2023 es otra cosa.

23 de septiembre: Marbella acogerá el primer Hackathon de las Industrias Creativas. No sé lo que es eso, pero dejará dinero. Y para dinero, el choque América-Europa de golf femenino, con noventa mil seguidores. Casares, cuna del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, ha sido noticia durante varios días en dos continentes. Ni el fútbol ha conseguido una difusión igual.

25 de Málaga: El Málaga C.F. empieza a ganar. De un resultado de 3-0 no se acuerdan ni los hinchas del siglo pasado.