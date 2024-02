Venta El Detalle quiere ser ya un hábitat rural

«Mi abuelo compró la casa donde vivo, que ya estaba construida, en 1926, así que a mí no me pueden decir que estoy ilegal o que mi casa es ilegal; tengo todas las escrituras», argumenta Salvador Cuenca, presidente desde hace más de una década de la Asociación de Vecinos de la Venta El Detalle, en los Montes de Málaga.

Como informa, el diseminado de la Venta El Detalle está formado por cerca de un centenar de casas y como otros diseminados del término municipal, aguarda su inminente conversión en hábitat rural diseminado, una figura que lo rescataría del limbo urbanístico, al encontrarse en suelo no urbanizable, para incorporarse por fin al planeamiento de Málaga.

Para ello, es necesario el visto bueno final de la Junta de Andalucía, aunque en el PGOU actual ya se puede consultar la ficha número 21, la que corresponderá al futuro hábitat rural de la Venta El Detalle, si bien no todas las casas entrarán en la regularización urbanística: la ficha reconoce hasta la fecha 48.

«Nuestra principal reivindicación es el agua», subraya Salvador, que atiende a La Opinión de Málaga en la antigua escuela capilla, inaugurada en 1976 y que funcionó hasta finales de los 80. Hoy es la sede de la asociación de vecinos.

Vista general de este diseminado de los Montes / A.V.

El depósito de Emasa

El presidente vecinal explica que ya ha tenido varias reuniones con el gerente de Emasa, Juan José Denis, y que el acuerdo es que, una vez sea declarado el núcleo hábitat rural diseminado, tendrán agua municipal en forma de un gran depósito que construirá Emasa cerca de La Venta La Mora. «Aquí el agua por tubería no va a venir, pero nos ofreció un punto de agua donde puedan cargar los camiones», explica, al tiempo que aclara que, hasta la fecha, los vecinos tienen que depender de camiones cisternas que costean.

El cambio, subraya Salvador Cuenca, será a mejor porque los vecinos, que han dado el visto bueno al cambio, se ahorrarán mucho dinero: «Aquí los camiones de agua de 10 o 12.000 litros los están cobrando a 140, 150 euros. Ahora se pagará el porte pero el agua se la pagaremos al Ayuntamiento a como la cobre, así que el camión saldrá por 80 o 90 euros», calcula.

La llegada del depósito municipal también será un alivio para las ventas de la zona, apunta el presidente.

Salvador quiere aprovechar para recordar a Pepe Martín, fallecido el año pasado, antiguo presidente de la Asociación de Vecinos de Alto Jaboneros y representante vecinal de varias asociaciones de los Montes, por su lucha desde hace más de 20 años por que los vecinos de los Montes de Málaga tuvieran agua potable.

Fotos de la inauguración de la escuela capilla en 1976 a la que asistieron todos los vecinos / Archivo de la asociación de vecinos

La declaración de hábitat rural también conllevará la ‘tranquilidad urbanística’ de las viviendas reconocidas dentro del núcleo. En 2009, por ejemplo, Urbanismo paralizó y multó tres obras al estar en suelo no urbanizable. En esa ocasión el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, aseguró que los vecinos no debían preocuparse por sus viviendas antiguas «que son legales, sino por las que tienen seis meses o un año, que no lo son».

Para Salvador Cuenca, «lo que buscamos es que nos respeten lo que tenemos construido, no queremos más y cuando tengamos que hacer una reforma a las casas y pidamos un permiso no nos pongan tantos problemas y tantas pegas».

En opinión del presidente vecinal, la declaración de hábitat rural diseminado también conllevará que los vecinos dejen de pedir cosas al Ayuntamiento y ya puedan «exigir».

Salvador Cuenca y Antonio Delgado, en la biblioteca renovada de la asociación / A.V.

Mientras habla con La Opinión, Salvador Cuenca muestra la biblioteca renovada de la antigua escuela capilla, gracias al trabajo de Antonio Delgado, amigo de un antiguo e ilustre vecino de la Venta El Detalle: el librero Pepe Negrete. Y en las paredes de la antigua escuela, fotos antiguas de la inauguración en el 76, una evidencia más de que este núcleo rural no nació ayer.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo informaron esta semana de que todavía no se ha producido el visto bueno de la Junta de Andalucía, dado que Urbanismo «está subsanando aspectos solicitados» por la Administración autonómica.