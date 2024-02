Con Málaga pedirá que el Ayuntamiento declare a Al Thani persona non grata

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha protagonizado un tenso cruce de declaraciones con el jeque Al Thani en la red social X después de que este se preguntara si la concejala tiene o no "mente" o si "ha estado en coma":

"No solo me ha insultado, sino que me ha mandado callar. Probablemente esté acostumbrado a que le hagan la reverencia y a que le pongan la alfombra roja", ha respondido la edil hoy en rueda de prensa, en la que ya ha adelantado que su grupo solicitará en el pleno que la ciudad lo declare persona non grata.

El grupo municipal de la confluencia de izquierdas había pedido públicamente esta semana que el Ayuntamiento de Málaga reclame daños y perjuicios en la causa contra Al Thani y su familia por la presunta compra fraudelenta de acciones del Málaga CF, en especial, después de que se haya conocido un duro informe por parte de la Fiscalía y que lo acusa de "vaciar patrimonialmente" el club. Una petición que obtuvo respuesta en la noche de ayer por el propio Al Thani, aún máximo accionista: "She have a mind or does she not have a mind? Or she was in coma? (sic)".

La respuesta de Morillas en redes no se ha hecho esperar: "Señor Al Thani, diríjase a mí con respeto.Que se haya reído de mi ciudad, saqueando a su Club de Fútbol, no le da derecho a seguir haciéndolo.El dinero nunca dió la educación. Además de mente tengo comprensión lectora:los delitos que se le imputan lo pondrán en su lugar. Pague".

Un "hueso duro"

En rueda de prensa esta mañana, Morillas ha advertido al jeque que "ha dado con un hueso duro" y que no "se van a callar".

"Vamos a seguir reiterando lo que ya está negro sobre blanco en el informe del Ministerio Fiscal. Es absolutamente insólito que un señor que, según el informe del Ministerio Fiscal, se ha dedicado a saquear las arcas del Málaga Club de Fútbol, se dedique a insultar, en este caso, a una responsable municipal", ha recalcado la portavoz de Con Málaga.

Novo, Shatat, Casado y Jofre, entre los señalados. | L. O. / L.O

Morillas ha lamentado que mientras "este presunto delicuente", ha manifestado, "saqueaba las cuentas" del Málaga CF, el Ayuntamiento de Málaga "continuara aprobando patrocinios millonarios" destinados a los sueldos "galácticos" de la familia del jeque.

La portavoz ya ha confirmado que llevarán una moción a las comisiones y al pleno de este mes para solicitar al Ayuntamiento de Málaga que sea "mucho más proactivo" en la causa contra los Al Thani, así como que la ciudad lo declare persona non grata.