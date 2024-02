Los nuevos tratamientos terciarios de Peñón del Cuervo suministrarán agua regenerada a los cultivos de la Axarquía

El regreso guadianesco de los periodos de sequía recuerda, con el paso del tiempo, que ya hubo antes situaciones abonadas al mismo problema y proyectos parecidos de los que se habló en su momento pero no llegaron a ejecutarse. Sin ir más lejos, las hemerotecas reflejan como una de las grandes 'asignaturas' que estaban pendientes, para aprovechar el agua regenerada, los tratamientos terciarios de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Peñón del Cuervo. Por ejemplo, hace dos décadas ya se intentó sin éxito su puesta en marcha. Finalmente, y trece meses después de la colocación de la primera piedra de las obras realizadas con la conexión de diez kilómetros hasta Rincón de la Victoria, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado unas instalaciones que nacen con la principal misión de suministrar agua regenerada para uso agrícola a los regantes de la comarca de la Axarquía. "Hoy cumplimos con la Axarquía y damos respuesta a una demanda urgente de la agricultura malagueña", aseguró el presidente andaluz.

Esta actuación aportará nueve hectómetros cúbicos al año de aguas adicionales y, según indicó Juanma Moreno, esta cantidad equivale a la que haría falta para llenar 3.600 piscinas olímpicas. "No sólo se garantiza agua para el cultivo sino que esto permite bajar la presión sobre las aguas superficiales y subterráneas y reservarlas para el abastecimiento humano", afirmó el presidente de la Junta.

Los trabajos han supuesto una inversión de 27 millones de euros y se unen a las labores ya realizadas anteriormente, entre Rincón de la Victoria y Almayate por ejemplo, para acercar igualmente agua regenerada para sus cultivos a los agricultores de la Axarquía. "Con esta intervención, los regantes de la comarca suman en los últimos años 22,5 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas, el 50% del regadío del Plan Guaro que equivale al 70% del agua potable que consumen los 210.000 habitantes de la Axarquía", explicó el presidente de la Junta.

"La mayor inversión"

En su intervención, Juanma Moreno también entonó el discurso que, como los cantantes en sus giras, repite estas últimas semanas de plaza en plaza para alertar de la gravedad que implica la feroz sequía, a la vez que le atribuye al Gobierno andaluz una actuación decidida contra el problema del agua: "La puesta en marcha de estas instalaciones va a generar grandes esperanzas en cientos de personas afectadas por la falta de agua ya que supone llevar más agua al campo y a los regantes del Plan Guaro, esta obra ha rozado los 27 millones de euros y es hasta el momento la mayor inversión de los decretos de sequía aprobados por el Gobierno andaluz; no podemos hacer que llueva pero sí podemos hacer un trabajo de previsión y reutilización, eso se consigue con obras como todas las que ya hemos hecho, sin las que esta situación sería mucho peor".

Moreno desgranó, en este punto, todas las obras realizadas en una comarca tan afectada como la de la Axarquía, y reiteró que "Málaga es, junto a Almería, una de las provincias de España más castigada por la sequía". "En la Axarquía se han invertido estos años 50 millones en aguas regeneradas con obras como las de los terciarios de las EDAR de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Torrox y El Algarrobo, a lo que se suma la labor llevada a cabo para para asegurar el abastecimiento humano de la comarca, al que se han aportado diez hectómetros cúbicos nuevos; en total, se han hecho once obras de los dos primeros decretos de sequía mientras está en marcha una obra del tercer decreto y en trámites las obras del cuarto decreto", expuso en relación a esta comarca.

Y, respecto al resto de la provincia de Málaga, el presidente de la Junta detalló que "en los próximos meses finalizarán obras de calado como las de los pozos de Aljaima en Cártama, las de la ampliación de la desaladora de Marbella, o las del ETAP de Pilones o el Bombeo de Rojas".

Esfuerzos del Gobierno y la UE

Sin perder de vista los matices políticos, Moreno agradeció el esfuerzo de la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la zona en la lucha contra la sequía, a la vez que reclamó "un esfuerzo complementario" por parte del Gobierno de España: "Y necesitamos que las instituciones europeas también se comprometan con Andalucía, como consecuencia de esta sequía se ha recortado en dos puntos el PIB de Andalucía", afirmó.

Juanma Moreno, durante su intervención. / Álex Zea

En vísperas de su reunión con la ministra Teresa Ribera en la que se abordará la hipotética petición del fondo de solidaridad a la UE, Moreno insistió en que el Gobierno andaluz hará todo lo que esté a su alcance para paliar los efectos de la sequía con obras como la recién inaugurada, a la que se refirió como poco vistosa pero imprescindible: "Los de esta obra son 27 millones de euros que no ven los vecinos, no se han invertido en un colegio, un hospital o un centro social, son obras de tuberías que van por debajo y los ciudadanos no las perciben, pero son obras necesarias porque con el agua nos estamos jugando la vida, si no hubiera sequía la economía andaluza estaría volando", recalcó el presidente andaluz.

La puesta de largo de esta infraestructura hídrica en la EDAR de Peñón del Cuervo también motivó la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francisco Salado, y de otros regidores de varios municipios de la zona.