Málaga acogerá el Foro Español de Energía Limpia

El Gran Hotel Miramar de Málaga acogerá la nueva edición del Foro Español de Energía Limpia (FEL2050) que tendrá lugar el próximo 10 de abril y que en esta ocasión se centrará en los pilares fundamentales de digitalización, innovación y redes energéticas. Hemos reunido a algunos de los ponentes más influyentes y líderes destacados de Europa y España para participar en los diferentes paneles que hemos organizado en esta ocasión.

“Este año el Foro tiene especial relevancia debido al momento que vive el sector, ya que la innovación y la digitalización emergen como pilares fundamentales para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad, promovidos por directivas e iniciativas europeas y españolas sobre generación renovable, inversión en redes, reforma de mercado eléctrico y nuevos modelos de negocio. Con este foco en mente, hemos preparado una completísima agenda con ponentes expertos de primera línea” comenta Alicia Carrasco, CEO de olivoENERGY, empresa organizadora de este evento.

La ponencia inaugural del FEL2050 correrá a cargo de Josep María Salas, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la que podremos escuchar cuáles son las áreas principales de trabajo de 2024 y la visión que quieren promover desde la CNMC.

Perspectiva de la UE

Tras esta ponencia comenzará al PANEL I de la jornada, con el título 'The new EU landscape: digitalisation, innovation and markets'. En este panel, destacadas organizaciones como la International Energy Agency (IEA), SmartEN, GEODE y FleishmanHillard compartirán las bases que se están estableciendo en Europa para un futuro energético limpio más sostenible, resiliente y competitivo y conoceremos las propuestas europeas para 2024 y los cambios previstos que serán abordados por la nueva comisión y parlamento tras las elecciones de junio.

“El sector eléctrico español puede convertirse en líder europeo en la industria de energía limpia. Un liderazgo que sin duda pasa por integrar más fuentes de energía limpia.” afirma Manuel Sánchez, miembro del Consejo Asesor de FleishmanHillard para Bruselas.

Digitalización e innovación

Al término de la pausa para el café, tendrá lugar el PANEL II: “El impacto de la digitalización, la innovación y los recursos energéticos distribuidos en los DSOs” moderado por Guillermo Amann, asesor de presidencia en Ormazabal, en el que se analizará el camino a seguir de las redes desde el punto de partida actual de la mano de actores clave como AELEC, GEODE y Red Eléctrica.

María José García de AgriEnergía presentará como punto de partida, la situación actual de los DSOs en España y qué retos se les plantean para poder operar y planificar la red que la transición energética necesita. María Serrano, presidenta de AELEC, ilustrará con los retos regulatorios, y desde Cuerva, su CEO Ignacio Cuerva destacará las soluciones que los DSO están adoptando para gestionar de manera eficiencia la integración de las renovables, aumento de la demanda y el intercambio de energía entre regiones.

Mercado español

En la sesión de la tarde el PANEL III “Oportunidades de la evolución de los mercados eléctricos españoles - Nuevos actores, activos y modelos de negocio” cerrará los debates en esta edición de FEL2050 y de la mano de Carmen Becerril, presidenta de OMEL y de líderes de empresas destacadas del sector tales como Repsol-Edinor, Factor Energía y sonnen Ibérica entenderemos las oportunidades del mercado eléctrico y nuevos modelos de negocio y la necesidad de contar con el territorio y consumidores.

La ponencia de clausura correrá este año a cargo de Daniel Pérez Rodríguez, director de L’Energètica y autor del libro ‘La superpotencia renovable’, que nos presentará visión estimulante sobre la apuesta que puede realizar España que le permitirá́ atraer a aquellos sectores dependientes del precio de la energía, como la producción de hidrogeno, los centros de datos, o la gran industria, que vendrán a nuestro país seducidos por la energía más barata de Europa.

Mejorar las relaciones

“Lo que hace que FEL2050 sea excepcional es nuestra sólida red de líderes de la industria, innovadores y tomadores de decisiones que se unirán en este evento y que lo convierten en una oportunidad inigualable para fortalecer relaciones y explorar colaboraciones estratégicas”, comenta Niccolò Fattirolli, CPO de olivoENERGY.

Durante la celebración de FEL2050 está previsto que se celebren numerosas oportunidades de 'networking', tanto durante el día que se celebra el foro como la noche anterior, en la que tendrá lugar la bienvenida y cóctel ‘Energy Mix&Mingle’, un evento que dará el pistoletazo de salida al foro y que servirá de espacio de encuentro para todos los invitados donde establecer conexiones valiosas con líderes de la industria, ponentes y participantes y patrocinadores del foro.