Malága y Antequera despiertan el interés de la industria tecnológica de centros de datos

La industria tecnológica de los centros de datos (o Data Center), en plena fase de expansión, busca ya lugares alternativos a Madrid y Barcelona, las dos plazas (sobre todo la madrileña) que tradicionalmente han venido acogiendo este tipo de infraestructuras, y Málaga es una de las provincias que más interés suscita entre los potenciales inversores, según un análisis realizado por la consultora Colliers. La escasez de suelo disponible en estas ubicaciones principales y el gran ascenso tecnológico que ha protagonizado Málaga en los últimos años, junto a su emplazamiento estratégico, la colocan en el punto de mira de un segmento que, según la Asociación Española de Data Centers (Spain DC), moverá miles de millones de euros de inversión en los próximos años.

«Fuera de Madrid y Barcelona, hay una serie de ubicaciones que son muy interesantes porque tienen un tejido industrial tecnológico relevante y porque tienen acceso al cable submarino, que son los cables de fibra óptica que conectan los continentes a través de rutas submarinas», comenta a este periódico el director de Data Centers en Colliers Iberia, José María Guilleuma.

En este perfil encaja por supuesto Málaga, que combina la consolidación de un importante ecosistema tecnológico con un significativo auge poblacional, además de urbes como Valencia, Bilbao o la zona de Aragón, que también se está revelando como zona de gran atractivo para los inversores en este campo. Guilleuma recuerda además que Málaga fue en 2022 la sede del encuentro anual de Spain DC, lo que refleja el atractivo que se le reconoce a la provincia malagueña para la expansión del sector.

Málaga tiene operativas, de momento, tres instalaciones de centros de datos: la de Oasix (Grupo Aire), abierta en 2022 en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), y las de Málaga Data Center y DataRush, ambas en el polígono del Guadalhorce.

Las miras de las empresas potencialmente interesadas en instalarse en la provincia están focalizadas tanto en Málaga capital como en Antequera, explica Guilleuma. De hecho, Colliers ya maneja dos o tres proyectos en una fase temprana que se están intentando desarrollar y promover en esta zona y que, de prosperar, podrían cristalizar en el horizonte de 2026 o 2027.

De Málaga capital, lógicamente, atrae su centralidad económica y su conexión con todo el área metropolitana, mientras que Antequera es una opción también muy valorada por ser un emplazamiento logístico «de primer nivel». «Logística y centros de datos son ámbitos que tienen muchas sinergias. Suelen venir de la mano en cuanto a ser zonas de interés para la inversión, también a nivel nacional», explica.

En todo caso, el representante de Colliers afirma que este tipo de proyectos son lentos y complejos, porque requieren de una gran inversión». Sin tener en cuenta la inversión en suelo o la acometida eléctrica, el presupuesto para un centro de datos es de entre 8 y 10 millones de euros por cada megavatio IT (MW IT), una medida que hace referencia a la capacidad de potencia que esa infraestructura puede ofrecer a sus clientes.

Los Data Centers suelen dar servicios a empresas locales y mayoristas cuyo negocio tenga carga tecnológica, además de empresas de telecomunicaciones que necesiten de puntos de presencia en una determinada área. «Todo está relacionado con los servicios digitales a las personas, la IA, etc. Estas empresas buscan establecerse en esas zonas donde se concentran los proyectos de datos», añade.

Madrid acapara las cifras

De momento, Madrid acumula el 90% de la potencia instalada por los Data Centers en España, con 34 centros y 164 MW IT operativos. Barcelona tiene 14 centros y 25 MW IT. En Málaga, los tres centros operativos se mueven en algo más de 2 MW IT, con lo que el recorrido de crecimiento futuro es muy amplio. Y aunque en Málaga también existe actualmente bastante escasez de suelo industrial, Guilleuma cree que el desarrollo será sostenido.

«Es cierto que la disponibilidad de suelo compatible con la actividad de centros de datos es escasa y, por tanto, hace más caro el ubicarse, pero no es un problema; se trata de una condición de contexto con la que hay que contar», apunta.

A pesar de esta positiva evolución en España, Colliers recuerda que el mercado de centros de datos afronta novedades que tendrán un impacto significativo en los próximos años. Las modificaciones en los planes quinquenales, para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y la promulgación del Real Decreto Ley 8/2023 ha introducido cambios importantes.

«En el diseño del nuevo marco regulador se ha reforzado la posición de los agentes industriales para el desarrollo urbanístico y el acceso a la potencia, algo que el sector reclamaba desde hace tiempo con el objetivo de endurecer el camino a potenciales players ajenos a la industria. Aparte del acceso a la energía, que seguirá siendo el primer tema de preocupación durante los próximos años, el resto de fundamentales del mercado siguen favoreciendo el mercado de Data Centers en España y Portugal», comenta.

Colliers asegura que esta industria tecnológica genera empleo directo e indirecto, además de mucha riqueza tanto por impositiva como por atracción de nuevas empresas tecnológicas. «Uno de los temas que el sector de datos está trabajando es la búsqueda y creación de talento para este tipo de proyectos. Es un empleo de calidad y de alta cualificación y actúa como un polo de atracción para otros negocios dentro del área», asevera.