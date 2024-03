La venta de detectores de humo se dispara en Málaga tras el incendio de Valencia

El pasado 22 de febrero un incendio devoró un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar de Valencia. Un complejo residencial de 138 viviendas, en el que vivían 450 personas y que se cobró la vida de diez vecinos; siendo el incendio más devastador registrado en la ciudad valenciana.

El temor generalizado tras esta tragedia ha provocado un aumento significativo en las ventas de sistemas detectores de humo en Málaga: «Cuando pasó lo de Valencia, durante los días posteriores hubo bastantes llamadas de gente preocupada por las instalaciones de sus edificios», afirma Javier Fernández, director de Incotex.

Incotex es una empresa de extintores y equipos contra incendios en Málaga. Entre sus servicios está el de ofrecer desde mantenimiento de extintores, de sistemas de extinción, de detección o servicios de ignifugación, entre otros. Desde Incotex indican que durante los días posteriores al incendio en el barrio de Campanar hubo «bastante preocupación también entre los administradores de fincas, quizá por desconocimiento», cuenta.

Los sistemas de detección de incendios han sido los elementos que más consultas han recibido, tal y como confirma el director de la empresa malagueña: «Son mecanismos muy invisibles, pasan desapercibidos. En nuestro sector te gastas un dinero en un elemento que en el fondo no quieres usar nunca», subraya. Un sistema cuyo presupuesto roza los 1.000 euros: «En un edificio de cinco plantas puede tener este coste. Todo depende de las características del bloque».

Los extintores también son otros de los más consultados, aunque menos comprados ya que en los edificios de construcciónreciente vienen integrados: «Lo que menos se compra son los rociadores de agua, son muy poco habituales», dice.

Ya el Colegio de Arquitectos de Málaga afirmó que en la provincia existen algunos casos de edificios del sector residencial y del sector terciario (industrial y comercial) construidos hace años que tendrían características similares a las del complejo de viviendas calcinado en Valencia. Sin embargo, apuntaron que «no debe cundir la alarma».

Asimismo, los administradores de fincas de Málaga indicaron que revisarán los edificios con características similares y construidos con la misma técnica; y pedían «tranquilidad» a los propietarios porque estas construcciones «no son muy comunes» en Andalucía y aseguran que el Colegio de Arquitectos está elaborando un censo: «En Málaga se estaban ya revisando algunos edificios, concretamente los más altos de la ciudad», recalca el director de Incotex.

El incendio de Valencia se propagó con gran rapidez, aunque no todas han sido esclarecidas, el viento jugó un papel crucial en su expansión, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que obligaron a los residentes a huir precipitadamente: «Escuché declaraciones de vecinos diciendo qué porqué no habían saltando las sirenas en el incendio de Valencia. Pero es que no son obligatorias», explica Javier.

La normativa actual recoge que no es obligatoria la instalación de sirenas en zonas comunes en una comunidad de propietarios, sin embargo sí lo es en un garaje: «Aquí existe un mayor riesgo». Respecto a la normativa, Fernández apunta que «todo es mejorable y que seguro que se revisará tras este incendio».

Desde Incotex también forman en materia contra incendios: «Daremos una ponencia en el Colegio de Administradores de Fincas el próximo 10 de abril».

Fernando Bustamante

El origen del incendio fue accidental

El fuego se originó dentro de la vivienda número 86, donde se vieron las primeras llamadas, y el principal foco apunta a un fallo de un electrodoméstico de la cocina.

El inquilino, en declaraciones a los investigadores, aseguró que tuvo que cambiar el calentador porque producía unos «chispazos» y que una vez reemplazado el aparato no había vuelto a producirse ningún incidente. Por su parte, la Brigada Provincial de Policía Judicial de València del Cuerpo Nacional de Policía comunicó que «se puede descartarla etiología criminal o delictiva del incendio».

Suscríbete para seguir leyendo