El PP asegura que el Gobierno de Sánchez "está demostrando a las claras" que no quiere hacer el tren de la Costa del Sol

La respuesta del PP de Málaga a la negativa del Gobierno al tren litoral expresada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se ha hecho esperar. Tanto su presidenta provincial, Patricia Navarro, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado, o sus regidores en esta zona coincidieron al criticar que el Ejecutivo vuelva a desmarcarse de este proyecto tan demandado en la provincia malagueña. Una de las primeras reacciones a las declaraciones de Óscar Puente sobre el tren de Marbella la protagonizó Francisco Salado, quien hace unos meses ya le envió una carta al ministro de Transportes para pedirle soluciones a los problemas de movilidad de la Costa del Sol. A juicio de Salado, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ya a las claras que no tiene voluntad alguna de realizar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras ni de resolver los problemas de movilidad de la Costa del Sol".

"Han tenido seis años para retomar y avanzar en el proyecto que dejó planteado, con dos alternativas de trazado y estudios de demanda, el Gobierno del PP y lo único que han hecho es esconderlo todo en un cajón, decir que no hay papeles y no hacer absolutamente nada más", subrayó.

Salado también consideró que "es de una hipocresía y deslealtad inaceptables que el PSOE de Málaga vote a favor de llevar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras pero luego se dedique a justificar el abandono inversor del Gobierno y que se prime a otros territorios".

"Por mucho que diga el PSOE, Málaga no puede esperar a que llegue su nuevo momento, porque su momento es ahora, es desde hace años, y las necesidades y los problemas que genera nuestro crecimiento y desarrollo no se pueden esconder en un cajón ni tapar con mentiras", agregó.

En esta línea, el presidente de la Diputación defendió que "los malagueños y los habitantes de la Costa del Sol no son menos que nadie y merecen las mismas infraestructuras de movilidad y transporte público que existen, se planifican y construyen en las otras grandes áreas metropolitanas de España".

"Son obras costosas, sí, pero en otros puntos de las geografía española ese coste no es un argumento para no acometerlas; no podemos permitir este agravio constante cuando esta es una de las zonas en las que más impuestos recauda el Estado y con más dinamismo y futuro de nuestro país", expuso Salado.

Reacción de Patricia Navarro

La presidenta provincial del PP y delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, recordó que la respuesta del ministro Óscar Puente -en una entrevista de Onda Cero- "se suma a las que ya había dado el secretario de Estado hace un par de meses en un foro de movilidad organizado en Málaga, dónde efectivamente se desmarcaban de ese tren de la costa".

Sin perder de vista el crecimiento poblacional del área metropolitana malalagueña, Navarro reforzó sus críticas al Gobierno con cierta ironía y se preguntó que "será que no es el momento de Málaga ahora porque lo es de Barcelona, Tarragona, Lleida o Gerona, o porque es el momento también de las provincias vascas" "¿Cuándo es la hora de Málaga?", añadió antes de insistir en que la respuesta de Puente confirma que "la decisión está tomada".

"El Partido Socialista y el Gobierno de España tienen una decisión firme en cuanto al tren de la Costa del Sol, ese tren que desde la perspectiva del Partido Popular debe de llegar hasta el campo de Gibraltar y Algeciras, pero tienen ya una decisión tomada y es que no van a hacer nada", afirmó Navarro.

En este punto, la dirigente del PP rebatía las afirmaciones con las que Puentes dijo que es un proyecto complicado por la orografía y la densidad de población o que "no hay ni un solo papel para empezar a trabajar". "Ni lo uno ni lo otro tendría por qué valer como excusa; hay ingenieros de contrastada reputación en este país, incluso en esta provincia, que han dado alternativas ya a ese proyecto supuestamente complicado, y lo de que no hay ni un solo papel tampoco es cierto porque han sido muchos los proyectos que se han sucedido a lo largo de estos últimos años, incluso hubo uno del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, cuyo ministro vino aquí con varias alternativas de trazado", enfatizó Navarro.

La dirigente del PP también cuestionó que Puente "haya utilizado como excusa que no sería competitivo". "Si hasta Fuengirola es el más competitivo de España, ¿cómo no va a serlo más competitivo y más rentable darle continuidad hasta Marbella?; ¿cómo no va a serlo si incorporamos a esa conexión al segundo municipio más poblado de Málaga, que es Marbella, al tercero, que es Mijas, a la tercera ciudad de España, que más crece, que es Estepona, y así hasta Algeciras, que es una de las grandes ciudades de Andalucía?", se preguntó Patricia Navarro.

Además, anunció "una batería de iniciativas parlamentarias para pedir al Ejecutivo las modificaciones de crédito necesarias para que Málaga pueda afrontar su desarrollo ante la falta de presupuestos".

Alcaldes de la Costa del Sol

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, subrayó que "es obligación del Gobierno atender todos los territorios de España, no solamente los que están en el nordeste del país". "Los que están en el sur también, esta zona tiene que ser también estudiada y contemplada por el Gobierno, creo que hay pocos proyectos que se puedan justificar más que este", ha criticado. En referencia a las declaraciones del ministro en las que sostiene que "no hay un solo papel" sobre el Tren Litoral, De la Torre prefiere pensar que "le ha fallado la memoria a Puente a que ha mentido claramente". "Prefiero decirlo así, me gusta ser correcto, educado y siempre tender puentes, nunca mejor dicho", añadió.

Por su parte, la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, dijo que "resulta especialmente bochornoso que el señor Puente afirme que no hay ni un solo papel para desarrollar esta conexión ferroviaria porque constata que desconoce absolutamente de qué está hablando y que se trata solo de una decisión política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

A juicio de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, "Málaga sufre un Gobierno central negacionista". "Niega la realidad de una conurbación que supera el millón de habitantes de población y que requiere de una importante apuesta inversora en materia de movilidad y de transporte público", afirmó.

El regidor de Estepona, José María García Urbano, consideró “sorprendente” que el Ministerio de Transportes no contemple esta infraestructura para una de las zonas que más aporta al PIB del país.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, aseguró que "está cada vez más claro que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a una zona del país tan pujante y dinámica, como es la Costa del Sol".