El PP enviará a Óscar Puente el estudio del tren litoral que el ministro niega que exista

El PP de Málaga trasladará a la Subdelegación del Gobierno en la provincia el estudio informativo que el Gobierno central elaboró durante la etapa de Mariano de Rajoy para tratar de prolongar el proyecto del tren litoral desde la capital y Fuengirola a Marbella y Estepona.

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado este lunes en Marbella que el secretario general de la formación ‘popular’ en la provincia, José Ramón Carmona, hará llegar la documentación para “refrescar la memoria” al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y “compensar cualquier pérdida de papeles” de su departamento.

La formación ‘popular’ anuncia la medida una semana después de que Puente señalara en una entrevista radiofónica que la prolongación del tren de Cercanías a Marbella no sería competitiva respecto a otras formas de transporte ya que si la vía férrea parase en "20 sitios no es competitivo y al final la gente acabará haciendo lo mismo que hace hasta ahora, que es ir en coche para acercarse a Málaga para coger el AVE" y que "no hay un solo papel con el que trabajar" para ejecutar la infraestructura.

El ministro añadió que los condicionantes orográficos, medioambientales o económicos del proyecto serían "enormes" para crear una línea directa entre Málaga y Marbella.

La presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha avanzado también que el Parlamento andaluz debatirá el jueves una Proposición No de Ley que presentará José Ramón Carmona para solicitar al Gobierno central que incluya en los presupuestos prorrogados de 2024 “los créditos suficientes” para retomar el proyecto y que, hasta entonces, se suspenda el pago del peaje de la autopista AP-7 para evitar la discriminación que, ha señalado, padecen los residentes de Marbella, Mijas o Estepona respecto a los de Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos.

“Habitantes de la misma área geográfica sufren una triple discriminación. Los habitantes de Marbella o Mijas tienen, sí o sí, que utilizar el transporte por carretera; sí o sí, tienen que pagar por tener un transporte por carretera más ágil y seguro por la AP-7; y, además, no pueden beneficiarse de la gratuidad del tren Cercanías”, ha explicado Navarro.

El PP elevará al Congreso y al Senado iniciativas similares a las que presentará en el Parlamento andaluz. “Si el PSOE de Málaga tiene la voluntad de apoyar sin fisuras y de una manera inequívoca la iniciativa del tren hasta Algeciras tiene oportunidades de oro por delante”, ha señalado Navarro, en un acto que ha contado con la presencia de los munícipes de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Manilva y Algeciras; concejales de Estepona y Mijas; y los presidentes de las Mancomunidades de Municipios de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar, en Cádiz.

El PP ha elegido Marbella para anunciar la medida, la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que carece de conexión férrea y el municipio en el que el entonces ministro de Fomento ‘popular’ Iñigo de la Serna presentó en enero de 2018 los proyectos de dos trazados alternativos para ampliar el tren litoral al resto de la Costa del Sol.

Dos alternativas de línea férrea

En aquella comparecencia, de la Serna presentó un trazado por que discurría en paralelo a la autopista y otra que, desde la AP-7 comunicaba con la autovía A-7 para llegar al Hospital Costa del Sol, ambos con una gran parte de sus tramos subterráneos.

Las inversiones oscilaban desde los 2.000 millones hasta los cerca de 3.850 en función de los proyectos y del destino hasta Marbella o Estepona.

De la Serna anunció que la intención del Gobierno central era sacar el estudio informativo a información pública antes del verano de aquel año. Meses después de la comparecencia del entonces ministro de Fomento se produjo la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy.

“El del tren litoral es un proyecto que nunca tendría que haber desaparecido de la agenda política. Dado la tendencia demográfica que experimentamos en esta área territorial, el tren tiene que conectar Málaga con el Campo de Gibraltar”, ha señalado este lunes la presidenta del PP, Patricia Navarro, que ha recordado que Estepona, Benalmádena y Torremolinos figuran entre los municipios españoles que más crecen en población.

Navarro ha asegurado que en 2015 se elaboró, a propuesta de la entonces ministra Ana Pastor, el estudio informativo con las dos alternativas de trazado realizado por una consultora del Ministerio de Fomento; y que de la Serna lo presentó en 2018.

Para la presidenta del PP de Málaga, “hay dinero para todo, para que el tren sea gratis en los trayectos de Cercanías o 6.000 millones de euros para los Cercanías de Cataluña”. “No se puede hacer de la cuestión económica un argumento para descartar el proyecto de la forma tan burda y descarada como lo ha hecho Óscar Puente”, ha agregado.

En opinión de Navarro, las “expectativas que se generaron cuando de la Serna presentó las dos alternativas quedaron frustradas el día de la moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy”. “Se acabaron las inversiones, los proyectos y las iniciativas, no sólo la del tren, sino todas las demás, para Málaga y para Andalucía. Llevamos seis años de abandono inversor, bloqueo y ninguneo por el gobierno socialista”.

Navarro ha asegurado que el secretario provincial del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, “es cómplice y un aliado” del bloqueo que, en su opinión, sufre Málaga por parte del Gobierno central.

“Daniel Pérez lleva muchos años en política, ha visto pasar muchos trenes por la Costa del Sol y Marbella y no ha tenido la capacidad, ni la autoridad ni la diligencia para que sus Gobierno cogieran alguno para traer progreso y bienestar a esta zona de Andalucía. Tampoco ha tenido esa capacidad su secretario de organización del PSOE de Málaga, José Bernal”, ha señalado Navarro.