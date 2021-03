Stefan Scepovic ya es oficialmente jugador del Málaga CF. Así lo anunció a primera hora de la tarde del viernes el club de Martiricos, que quiso aclarar en una nota que «culminará su plena incorporación una vez se resuelvan unos últimos trámites burocráticos con la Federación Japonesa de Fútbol». Por tanto, Sergio Pellicer ya tiene en su plantilla al delantero que viene a sustituir a Pablo Chavarría tras su lesión de ligamento cruzado, pero parece difícil que toda la documentación llegue a tiempo para que el ariete serbio pueda vestirse de corto en Las Gaunas este domingo (14.00 horas/Movistar LaLiga).

Todo apunta a que no será así y el jugador balcánico tendrá que esperar para debutar con la camiseta del Málaga CF. El club está a la espera de que la Federación japonesa envíe toda la documentación a la RFEF y esta lo remita a LaLiga para que pueda ser inscrito de forma oficial. A 24 horas del encuentro, en fin de semana, se antoja complicado que todo este proceso se lleve a cabo en tiempo y forma para que Scepovic pueda tener minutos frente al Logroñés. En cualquier caso, está por ver si Sergio Pellicer decide incluirlo en la convocatoria, por si acaso, o si bien el jugador viaja con el equipo por pura internación con el resto de la plantilla o incluso se queda en la Costa del Sol continuando su puesta a punto.

Con la más que probable no participación de Scepovic, la lesión de Orlando Sá y la ya conocida de Pablo Chavarría, será de nuevo Caye Quintana el que tenga que tomar la responsabilidad en punta de ataque para sustituir al argentino. Tras la victoria en casa frente al Sabadell se esperan pocas modificaciones en el once blanquiazul, más allá de la entrada de Alexander González por el lesionado Ismael Casas -sufre un esguince de grado II en su tobillo izquierdo- y la siempre incógnita de la portería.

Scepovic firma por el Málaga hasta final de temporada, una vez superó los pertinentes reconocimientos médicos y las pruebas protocolarias del coronavirus. El serbio jugó su último encuentro oficial a finales del mes de noviembre con su anterior equipo, el Machida Zelvia japonés, y ahora deberá ponerse a tope cuanto antes para ayudar al equipo desde el momento que así lo decida el míster de Nules.

«Nos va a ayudar»

Manolo Gaspar analizó en una entrevista difundida por el club cómo se fraguó su fichaje y lo que espera de Stefan Scepovic en estos meses que quedan de LaLiga SmartBank. «Desde el primer momento que contactamos con Stefan he notado una ilusión tremenda por venir. Tiene ganas de ponerse en un contexto bueno para su juego. En España ha rendido bien, tiene ganas y viene en un buen tono», explicó el director deportivo blanquiazul.

«No podemos dejar a Pelli en un tramo final que, si nos viene un COVID, tenemos que apartar a varios jugadores y nos podemos quedar en cuadro. También éramos conscientes de que, si no era algo que nos iba a ayudar, no lo íbamos a hacer. El movimiento es interesante y estamos convencidos de que nos va a ayudar. Está todo consensuado con el míster, que es lo que más tranquilo me deja», añadió Gaspar.

Mimos para Juande, Cristian y Joaquín Muñoz

La penúltima sesión de la semana estuvo marcada por la precaución con varios jugadores importantes del plantel que arrastran molestias y con los que no se quiere correr ningún riesgo para que puedan estar en las mejores condiciones este domingo en la visita al Logroñés en Las Gaunas (14.00 horas). Juande, Cristian Rodríguez y Joaquín Muñoz realizaron ejercicios preventivos en el gimnasio durante el entrenamiento de ayer, pero tal y como informó el propio club se espera que este sábado vuelvan a trabajar con el grupo y puedan entrar en la convocatoria de otro trascendental partido de cara a firmar cuanto antes la permanencia en LaLiga SmartBank.

Sergio Pellicer ya cuenta con varias bajas importantes para este encuentro y el Málaga no se puede permitir perder a más jugadores de una plantilla tan corta. A las ya conocidas ausencias para lo que resta de temporada de Iván Calero y Pablo Chavarría, para el envite en La Rioja se unen como no disponibles Orlando Sá y los canteranos Hicham -sigue en Lille con permiso de los servicios médicos del club blanquiazul-, Ismael Casas y Ramón Enríquez. Ninguno de estos jugadores llegará a tiempo para el choque, lo que obligará al míster a hacer un cambio obligado en el lateral derecho y dar entrada Alexander González por Casas.

A esto hay que sumar que en estos momentos Stefan Scepovic, recién fichado, aún no ha podido ser inscrito en LaLiga y todo apunta a que verá el partido desde la grada de Las Gaunas.

La plantilla blanquiazul volverá a ejercitarse en la mañana de este sábado, a partir de las 10.30 en las instalaciones de La Rosaleda, en la última sesión antes de que Sergio Pellicer ofrezca la convocatoria para el partido, hable en rueda de prensa y la expedición ponga rumbo hasta tierras riojanas, donde el Málaga vuelve a jugarse tres puntos vitales para su futuro en Segunda.