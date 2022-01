Mucho va a tardar en olvidarse el esperpéntico partido que se vivió el pasado fin de semana en Martiricos. Si la imagen del míster y de los propios jugadores ya estaba tocada después de los tropiezos de finales del año pasado y la pérdida la imbatibilidad en casa, la «manita» que el conjunto ibicenco endosó a los de José Alberto López no hizo más que reavivar la llama de las críticas y la incertidumbre. La situación está en un momento muy delicado, la afición dividida, pero desde la dirección deportiva lanzan un mensaje de tranquilidad y confianza: por ahora, José Alberto y su staff mantienen su puesto, aunque tendrán que trabajar muy duro para revertir el punto al que se ha llegado en estas últimas semanas.

Con el pitido final del sábado y el 0-5 en los luminosos de La Rosaleda saltaron las alarmas de una posible destitución del entrenador asturiano y los cánticos de las gradas volvieron a pedirlo a gritos. No obstante, Manolo Gaspar se mantiene fiel a la idea que ha ido perfilando en diferentes ocasiones desde la llegada de José Alberto a la Costa del Sol: junto a él quiere sentar las bases de un proyecto con el que crecer a medio-largo plazo y de manera paulatina, así que no se contempla un cambio en el banquillo... por ahora. Solo el tiempo dirá si la decisión de Gaspar es o no acertada y solo los resultados determinarán un final precipitado de la era José Alberto en el Málaga CF.

Hasta la fecha el mensaje es claro: las únicas fichas que se moverán en los próximos días serán las que competen a los jugadores en el mercado invernal de fichajes. Hay cierto baile de banquillos y, por ejemplo, Pepe Mel ha sido destituido de la UD Las Palmas por sus malos resultados de las últimas jornadas, aunque los canarios están a solo 3 puntos de los puestos de play off, por encima, por ejemplo, del propio Málaga.

Sea como fuere, quien estuvo ayer a las órdenes del Málaga CF en el primer entrenamiento semanal tras el encuentro ante la UD Ibiza fue el mismo entrenador que se sentó el sábado en el área técnica de Martiricos y el mismo que el próximo fin de semana viajará con el equipo a Miranda de Ebro con el objetivo de poner fin de manera definitiva a los malos resultados. Veremos si también está la jornada siguiente en Zaragoza, porque parece claro que la actuación del equipo se mira a partir de ahora con lupa y una nueva debacle en el campo del Mirandés podría ser letal para José Alberto.

El conjunto malacitano está es uno de los peores momentos de la temporada, con malos resultados y un fútbol muy pobre. Aunque no se ha querido hablar de ascenso ni de play off en el club, lo cierto es que el equipo estaba llamado a acercarse a la parte alta de la clasificación de LaLiga SmartBank. Pero a la luz de los acontecimientos y a tenor de la enorme competitividad que existe en la categoría de plata, el Málaga CF se aleja peligrosamente de la zona medio-alta de la tabla. La última derrota les ha dejado empatado a 31 puntos con el CD Lugo y en 14º posición. El corte de la liguilla de ascenso lo pone el Girona con 38 puntos. Siete puntos de diferencia podrían parecer asequibles, pero el equipo costasoleño tiene por delante, además del mencionado Lugo, a Sporting de Gijón, Burgos, Cartagena, Oviedo, Ibiza y UD Las Palmas. Clubes mucho más en forma en estos momentos que los blanquiazules, incluidos los baleares contra los se perdió estrepitosamente el sábado.

Vuelta a la rutina

Este lunes arrancó la semana de trabajo con la realización de test de antígenos antes de saltar al verde del Anexo de Martiricos. Lo primero fue una charla de José Alberto sobre cuestiones técnicas donde seguro que se analizó y mucho el papel jugado el sábado pasado ante el equipo balear.

Fueron varios los jugadores que se quedaron en el gimnasio. Juande, Escassi, Sekou y Paulino realizaron ejercicios preventivos y Pablo Chavarría, con tratamiento específico.

Por otra parte no estuvieron Luis Muñoz y Genaro, lesionados de larga duración, además del lateral Víctor Gómez que ya fue baja de última hora en el partido ante el Ibiza debido a un proceso vírico que le mantiene en reposo domiciliario. Los entrenamientos se repetirán hasta el sábado, día en el que la expedición boquerona emprenda viaje hacia Miranda de Ebro para enfrentarse el domingo (18:15) al Mirandés, equipo de José Alberto hasta el verano pasado, cuando fichó por el Málaga CF.