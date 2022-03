Málaga-Huesca: Cuatro puntos de distancia y dos realidades muy distintas

La cara y la cruz. Así afrontan Málaga CF y SD Huesca sus respectivas semanas de trabajo antes de verse las caras este domingo (18:15) en el césped de Martiricos. Mirando la clasificación de LaLiga SmartBank no parece que sean tantas las diferencias entre malagueños y oscenses, pero el estado anímico de equipo está en las antípodas del otro.

Esta es la enésima prueba de que, en la segunda categoría española, un par de resultados -positivos o negativos- pueden cambiar todo el rumbo de una temporada. Por desgracia para el Málaga CF, el balance actual deja poco margen para el optimismo y cada punto es vital para no llegar a las ultimísimas jornadas con la lengua fuera, algo que ya ha sucedido en este último periodo en la entidad. Pero independientemente del estado anímico, el partido puede ser un duelo igualado. De hecho, ya en la partido de ida de la jornada 11 en El Alcoraz el encuentro acabó con empate sin goles.

En cambio, Huesca aterrizará este fin de semana en la Costa del Sol con la tranquilidad de tener la permanencia prácticamente amarrada (41 puntos) y la ilusión de lograr un puesto entre los seis primeros para pelear por el ascenso. Saben que es muy difícil, pero no lo dan por imposible. Si el pasado fin de semana el Málaga se trajo de Madrid una desmoralizante derrota ante un Fuenlabrada en puestos descenso, el conjunto de Llompart amarró en casa una victoria por la mínima ante el Burgos que invita a soñar.

Hay jugadores del conjunto oscense que han dejado de lado el mensaje conformista del partido a partido y van más allá. «Sería mentira decir que no pensamos en el play off» ha comentado esta misma semana Florian Miguel. Él sabe a la perfección la importancia de las dinámicas y destaca que «en dos meses estamos al contrario que antes, fuertes en casa. Es coger lo que no ha funcionado fuera, no hay una palabra mágica. Trabajar y hacer lo mismo en casa y fuera». Un mensaje que ya dejó Ratiu después de la última victoria, «en dos partidos podemos estar ahí», y a la que se suma Darío Poveda: «Es difícil, pero mientras los números den hay que luchar». «Ganar en Málaga nos daría fuerza y confianza para creer que el equipo puede hacer grandes cosas. Nunca se sabe, igual que se puede estar cuatro o cinco jornadas sin ganar, pueden llegar diez que sí», concluyó.

En el lado blanquiazul, la necesidad de ganar es por mera supervivencia. Aunque el horario es bueno, los ánimos de la afición están bajo mínimos tras los últimos resultados. Habrá que ver cuántos son los seguidores malaguistas que desafían la lluvia y el mal tiempo para otro partido que se disfraza de final anticipada. De no sumar, los jugadores y el propio Natxo González se meterían en problemas y el nerviosismo de estas últimas semanas aumentaría.

Otro partido de reencuentros

Si la semana el Málaga CF se reencontró con Ontiveros, en este -Huesca también milita un antiguo blanquiazul: Joaquín Muñoz. El mediocampista malagueño estuvo la pasada campaña en Martiricos cedido del propio club oscense, en Primera en aquel momento. Con el descenso, llegó la recuperación del futbolista.

Este curso, Muñoz ha disputado 20 partidos, ha firmado tres goles y ha dado una asistencia. Los defensas del Málaga tendrán que frenarlo para evitar la clásica ley del ex.