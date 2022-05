Guede: "Lo tenemos que dar todo en estas cuatro finales, ya no hay más"

Borrón y cuenta nueva. El partido ante el Real Oviedo es lo único que importa. Ese es el mensaje con el que Pablo Guede ha salido a la rueda de prensa previa a la final de este sábado en la que está todo en juego: "Son cuatro finales. Ya no hay más. Ya no quedan 18 partidos, solo quedan cuatro y son finales. Hay que tomarlos con todo", confesó el entrenador. No obstante, también hubo espacio para rendir a homenaje a la memoria de Jorge Ramos, periodista de 101 Televisión, y Santi Roldán, jefe de Deportes de Canal Sur, fallecidos los dos esta semana.

Este fin de semana no llega a La Rosaleda el gran líder de LaLiga SmartBank, pero sí que lo hace el equipo más en racha: el Real Oviedo con seis victorias consecutivas y ocho encuentros sin perder. "Sabe a lo que juega y lo hace muy bien. Va a ser clave que cuando ataquemos hagamos daño y estar muy pendientes a sus contras. Con espacios son letales. Es una cuestión de que cuando un delantero está en racha estar más atento", analizó el técnico el rival y Borja Bastón. Sin embargo, fue muy claro: "El partido va a ser lo que dejemos hacer y lo que nosotros hagamos en ataque. Nos tenemos que guiar por el juego que vamos a hacer nosotros".

El conjunto de Ziganda va a tener enfrente a un equipo necesitado de puntos, sí, aunque también va a tener que sobrevivir a una auténtica caldera. "La gente se volcó por lo que le dieron los jugadores sobre el campo. Nos quedan cuatro partidos que son cuatro finales. Unidos es mucho más difícil que nos venzan y es momento de que cada uno ponga su granito de arena para sacarlo adelante. La gente va a responder a la iniciativa del club", explicó el argentino sobre el ambiente que va a presentar este sábado La Rosaleda.

Ahora bien. El Málaga CF va a llegar otro partido más con un buen cartel de lesionados. Guede confirmó que no ha recuperado a ninguno (Juande, Javi Jiménez, Adrián, Jairo e Hicham desde este viernes) y a estas bajas hay que sumar a Víctor Gómez, sancionado por esa tarjeta roja contra Las Palmas en los últimos minutos, sobre quien tiene claro el sustituto. Tan solo vuelve Escassi. ¿Llegará alguno para este final de temporada? "No tengo ni la menor idea, hay que ir viéndolo día por día", contestó sobre una posible recuperación del central cordobés.

La semana fue "buena desde cualquier punto de vista". "Entrenamos mucho, en doble turno martes y miércoles para trabajar lo mismo. Fue una semana muy buena preparando el partido que sabemos que no va a ser fácil". Es más reconoció que no tiene presión por la situación, ya que salieron a jugar con el Leganés a cuatro puntos y ganaron. "Tenemos que centrarnos en nosotros. No voy a gastar tiempo en lo que hagan los demás. No tiene que generar presión extra porque nuestro objetivo era alcanzar al Sporting, lo dije, y ahora somos dos quipos con 41 puntos y los demás están a cuatro. Ahora es una lucha de cuatro clubes", contestó el entrenador blanquiazul.

Donde también se mostró muy contundente fue en el análisis del partido contra la UD Las Palmas: "Jugamos mal. Lo volví a analizar. Fueron 7 minutos muy malos en la primera parte. Fueron muchas veces las que nos hicieron daño hasta el primer gol. No estuvimos bien, más atrás de lo que queríamos. Cuando le dejas espacios te hacen daño. Estábamos en partido con el 1-0. Nos llegaron muy claro porque teníamos que buscar el empate y lo tuvimos con ese cabezazo de Roberto. La situación fue generada por nosotros y por ellos. Borrón y cuenta nueva".

Sin embargo, el Málaga CF de Pablo Guede tiene un problema: las tarjetas. "Lo importante es que hay que ver el porqué. La de Escassi es inevitable. La de Víctor sí me jode porque era evitable. Las amarillas fueron por cortar contras y no me preocupa. Me preocuparía las amarillas por protestar como la de Brandon. Las que son a causa del juego no me importan". Es más, el técnico confesó la primera frase que le dijo a Escassi, el más perjudicado por las cartulinas, al conocerlo: "Si vos seguís jugando como hincha, no vas a jugar más conmigo". "Él juega con tanto corazón e ímpetu que muchas veces comete muchos errores por no pensar. Desde que lo vi, bajó el estatus, que no es fácil en un jugador temperamental como él. Cortarles las alas es complicado. Prefiero pecar de eso que de no correr", confesó el argentino.

Así que la situación es clara: cuatro finales con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso. Hay que ganar. Aunque, si se cumplen las expectativas sobre el ambiente, el Málaga CF va a salir ganando 1-0.