¿Qué pasa con Juande?

Las lesiones en el Málaga CF empiezan a ser un ‘Expediente X’. Jugadores que recaen, otros que tardan bastante más tiempo del normal en volver y otros que de repente se caen de las convocatorias sin que el club apenas informe de lo que ocurre con su estado de salud. De un tiempo a esta parte, la entidad de Martiricos decidió comunicar de forma escueta las lesiones, sin entrar a detallar el grado o el tiempo de baja aproximado que pudiera estar un futbolista apartado, lo que hace realmente complicado saber para cuándo puede estar de nuevo un jugador disponible para ayudar al equipo.

El último caso llamativo es el de Juande. El central cordobés se lesionó a mediados de marzo en el encuentro en La Rosaleda frente a la Ponferradina. El Málaga informó en su momento que «tras la resonancia efectuada a Juande, los servicios médicos confirman la lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El jugador ya trabaja en su recuperación». Nada más. Pues han pasado casi dos meses desde entonces y Juande aún no ha vuelto a jugar en partido oficial.

Hace un par de semanas, el defensa blanquiazul entrenó varios días con el resto del plantel y parecía que su regreso podía estar cerca. Nada más lejos de la realidad, Juande volvió a ejercitarse este jueves, un día más, en el gimnasio, al margen de sus compañeros, para seguir recuperándose de ese problema muscular. A dos días de la visita a Tenerife, parece evidente que el zaguero volverá a causar baja para otro encuentro trascendental en el Heliodoro Rodríguez López (domingo, 21.00 horas).

Al no haber especificaciones concretas sobre el grado de la lesión es difícil afirmarlo, pero dos meses de recuperación parecen demasiados para una contratiempo que no parecía, a priori, tan importante. Y no es la primera vez que ocurre algo así en el Málaga.

Juande ha sido un hombre fundamental para el conjunto blanquiazul mientras ha estado apto físicamente, los números están ahí. Cuando ha estado disponible, siempre ha sido titular, salvo en el encuentro de la primera vuelta en Ponferrada, donde José Alberto decidió darle descanso. De los 21 partidos en los que ha estado presente, 18 los jugó al completó y solo fue sustituido en tres ocasiones, la última de ellas por obligación tras lesionarse precisamente frente al cuadro berciano a los 35 minutos de partido.

Echando un vistazo a lo que ha dado de sí la temporada, Juande se ha perdido casi la mitad de los partidos ligueros. Además del encuentro en El Toralín donde no jugó por decisión técnica, el cordobés se ha ausentado de 17 choques por lesión. Y todo apunta a que este domingo sumará uno más. Y veremos qué ocurre en las dos últimas jornadas frente al Burgos y el Lugo.

Los números del Málaga con y sin Juande revelan la importancia que tiene en el equipo. En los 21 encuentros que jugó, el equipo de Martiricos cosechó ocho victorias, seis empates y siete derrotas. O lo que es lo mismo, 30 puntos de 63 posibles -47,6% de los puntos-. En los 18 que no participó -uno por descanso y 17 por lesión-, el cuadro blanquiazul solo pudo ganar dos partidos, firmó seis tablas y perdió 10 enfrentamientos. En total, 12 puntos de 54 posibles -22,2% de los puntos-. Las cifras con el cordobés en el césped son de un equipo que lograría la permanencia de forma holgada, incluso se acercaría a la zona de play off, mientras que los registros cuando causó baja son de descenso claro a Primera RFEF.

El Málaga necesita a Juande ‘como el comer’, para lo que resta de temporada y para la siguiente. Hay que recordar que renovó el pasado verano y tiene contrato hasta 2024.