Luis Muñoz y Víctor Olmo, al margen del grupo antes del Lugo - Málaga CF

El partido del Málaga CF en Lugo parece que no tiene mucho interés después de firmar la salvación. Sin embargo, hay más de 100.000 euros en juego por acabar en la decimosexta plaza de LaLiga SmartBank. Así que una victoria en tierras gallegas sería clave para aportar otra cantidad a lo que será el presupuesto de la próxima temporada. No obstante, no han llegado buenas noticias del entrenamiento de este miércoles.

La enfermería sigue dando dolores de cabeza a Pablo Guede incluso en la última jornada. Luis Muñoz y Víctor Olmo han trabajado este miércoles al margen del grupo. El capitán sufre una sobrecarga en su cuádriceps derecho, mientras que el canterano tiene una contractura en su gemelo izquierdo. Por lo que ambos serán duda de cara al próximo sábado. Sin demasiadas novedades continúan Javi Jiménez, Juande, Hicham, Jozabed y Adrián con sus respectivas recuperaciones. Pablo Guede centró la sesión de este 25 de mayo en seguir trabajando en el aspecto táctico durante una hora y media. A los jugadores disponibles del primer equipo, acompañaron desde la cantera Carlos López, Dani Strindholm, Ismael Gutiérrez, Loren, Andrés Caro, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo y Álex Rico. El jueves volverá a entrenar el Málaga CF desde las 10.00 horas en las instalaciones de La Rosaleda.