El Málaga CF toma ventaja en la cesión de Fran Villalba

El Málaga CF tiene menos de 20 días para cerrar sus últimos objetivos del mercado de fichajes, aunque el límite salarial sea el gran impedimento para cumplir todos los deseos del club. Solo el final del «Caso Horta» podría permitir que hubiera mayor margen de maniobra. Pero, mientras eso sucede, la dirección deportiva sigue negociando para encontrar esas últimas piezas que completen el equipo.

Pablo Guede y Manolo Gaspar son conscientes de lo que le falta a este Málaga CF para competir con claridad en los puestos más altos. Y en esos objetivos entra Fran Villalba. El Sporting de Gijón le quiere dar salida a su mediocentro. Lleva tres semanas trabajando al margen del grupo y no entró en la convocatoria del primer partido que disputaron frente al Mirandés (1-1). El propio Abelardo ya expresó en rueda de prensa: «Villalba no quiere estar en el Sporting, para mí no cuenta, solo quiero jugadores implicados».

La novedad es importante. Según informó El Comercio, el Málaga CF es el equipo mejor colocado para acometer la cesión con opción a compra de Villalba frente a Levante y Eibar. Sin embargo, el problema sigue siendo para todos el mismo: el dinero. Ninguno de los clubes quiere pagar esos 500.000 euros que piden desde el equipo asturiano. Es más, la entidad blanquiazul ya cuenta con menos de 400.000 euros en el límite salarial después de incorporar a Pablo Hervías este mismo viernes.

Manolo Gaspar ya negocia con el Sporting. Sería esa pieza que tanto ha reclamado Guede para el ‘10’ y supondría un salto de calidad definitivo en la categoría. Fran Villalba también se deja querer en las redes sociales con guiños blanquiazules. El Málaga CF es el mejor colocado. Habrá que ver si todos los deseos en Martiricos llegan a buen puerto.