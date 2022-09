Gassama sí triunfa en Santander

El Málaga CF se jugará este próximo fin de semana tres puntos muy importantes para recuperar sensaciones y dejar atrás ese puesto de colista que ahora mismo ocupa en LaLiga Smartbank. No será una tarea fácil, ya que en la otra mitad del campo estará el Racing de Santander, el penúltimo clasificado, que cuenta en sus filas con una cara muy conocida para la afición malaguista y que no trae especialmente muy buenos recuerdos por el rendimiento ofrecido: Sekou Gassama.

El exdelantero malaguista brilla ahora en este inicio de temporada en el equipo cántabro, tras recuperar la confianza en sí mismo, dando puntos a su equipo gracias a sus dos goles en solo cuatro jornadas, cifras que le hacen codearse con los mejores de la competición tras este primer mes largo de Liga.

La verdad es que el paso del delantero en Málaga no fue fácil. Llegó en calidad de cedido desde el Real Valladolid el pasado 28 de agosto de 2021, con una inversión del club de Martiricos muy importante a pesar del préstamo, siendo considerado como una «ganga» de los últimos días del mercado de fichajes.

La buenas previsiones iniciales no se cumplieron durante una temporada que fue muy difícil para el Málaga CF por muchas circunstancias y que tuvieron efectos colaterales con varios de los jugadores. Gassama, por ejemplo, acabó siendo un futbolista muy diferente a la idea que se había concebido con su incorporación. Tan solo disputó 822 minutos durante toda la Liga, estuvo falto de implicación, no tuvo continuidad por sus sempiternas molestias físicas y estuvo negado con el gol. Él mismo reconoció en su carta de despedida que no había estado a la altura de las circunstancias en su etapa malaguista.

Gassama es historia del Málaga CF desde este pasado verano, aunque este próximo sábado el jugador y el club de Martiricos unirán de nuevo sus caminos durante 90 minutos en un mismo campo de fútbol, aunque esta vez como rivales defendiendo distintas camisetas.

El equipo de Pepe Mel se enfrentará este sábado a un ariete completamente renovado con un objetivo claro: resarcirse de su mala temporada en la Costa del Sol. Después de debutar en Primera División con el Real Valladolid, el conjunto de Pucela decidió cederlo al Racing de Santander este pasado mercado estival, de nuevo en los últimos de fichajes y cesiones entre los clubes. Allí ahora se siente todo un líder. Llegó para asumir la responsabilidad del ataque y está respondiendo con su mejor momento de forma de los últimos años.

Con los de El Sardinero no se ha perdido ningún partido. Es más, en los cuatro encuentros en los que ha estado disponible ha sido titular: 85’ ante el Tenerife, 67’ en la victoria frente al Sporting, 63’ contra el Eibar y 90’ en la derrota en Eibar. Para que la afición blanquiazul se pueda hacer una idea, tan solo acumuló en el Málaga CF en una ocasión tres partidos seguidos en los que partió de inicio... y aún estaba José Alberto López como líder del banquillo local de La Rosaleda -de la jornada 18 a la 20-.

Sin embargo, Sekou Gassama no solo llega a esta cita por todo lo bajo entre Racing y Málaga CF en plenitud física, sino que también recibirá a su exequipo con el olfato goleador muy afinado. En su corta trayectoria con el Racing, siendo este el último equipo en el porcentaje de la posesión, ya ha marcado dos goles -al Eibar y al Sporting- en un cómputo de 305 minutos. Es decir, está a un solo tanto de igualar su registro con el Málaga CF la pasada temporada (3) en 822 minutos. E incluso fue el «pichichi» durante la pretemporada con el Valladolid con tres goles anotados en los amistosos de preparación.

Todo esto ha llevado a que el delantero se haya ganado el cariño de la afición verdiblanca santanderina. Aunque el inicio de la relación no fue fácil, ya que gran parte del público era reticente -en base a las cifras de la última temporada en la Costa del Sol- y discutió la incorporación del ariete a su equipo. Ahora, después de ver a un jugador plenamente implicado y cogiendo la responsabilidad del ataque del Racing, la situación ha cambiado radicalmente con la «pantera».

Así que el Málaga CF se va a encontrar este próximo sábado en El Sardinero a un Sekou Gassama totalmente «desconocido». En nada se parece al jugador que se vio en La Rosaleda hace solo unos meses. Ahora será responsabilidad de Pepe Mel diseñar un plan para frenar al exblanquiazul con una defensa que llegará de nuevo en horas bajas.

El delantero racinguista seguro que afrontará el partido con ganas de hacerle ver a su exequipo el nivel que podría haber dado. Esperemos que eso de la «ley del ex» se olvide de hacer acto de presencia en El Sardinero este sábado a partir de las 16.15 horas. Por el bien de todos...