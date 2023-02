De la Torre: "Desanima no saber cuánto tiempo le queda a la administración judicial del Málaga CF"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, compareció este viernes en la presentación de la feria de la hostelería y habló sobre el escrito enviado a la jueza María de los Ángeles Ruiz sobre el futuro de la administración judicial del Málaga CF con José María Muñoz al frente con un rotundo mensaje: "De mis palabras se deduce la preocupación, no saber el tiempo que queda por delante, nos desanima un poco a todos. El Málaga CF se juega mucho".

El Ayuntamiento de Málaga, junto a Blue Bay y la empresa Lout Gestión, redactaron un escrito a la magistrada con un claro objetivo: "La intención del escrito es que cada empresa pueda tener un administrador judicial. La jueza lo habrá reflexionado antes y habrá decidido otra cosa. Lo respetamos, pero le mandamos este mensaje simplemente para que reflexione pensado que el administrador judicial de NAS Spain, el mayor accionista, sea la distinta persona que la del Málaga CF", explicó el alcalde.

No obstante, De la Torre quiso insistir en un aspecto muy concreto: "No se trata de hacer un cambio en la administración judicial del Málaga CF". Es decir, la intención no es sustituir a José María Muñoz por otra persona. "Creo que Muñoz ha hecho muy buena labor en sanear las cuentas, no tengo duda", alabó De la Torre y reiteró: "Es muy difícil ser experto en todo. Es un experto en cuentas. No podemos pedirle algo extraordinario a quien no tiene esas cualidades. De su buena intención no tengo ninguna duda". Sin embargo, su mensaje solo va en una dirección: "Me gustaría que se encontrara una fórmula para pasar página de la administración judicial".

La preocupación del alcalde de la ciudad es evidente. No sabe cuándo va a llegar el ansiado final para recuperar el normal funcionamiento del club: "La administración judicial de ahora mismo no tiene perspectiva aún de terminar. Hay que reflexionar cómo acortar el período, cuyo final no está claro cuántos años van a ser. Nos preocupa".

Apoyo al equipo

Mientras la jueza toma una decisión sobre el escrito, Francisco de la Torre quiere centrar todos los esfuerzos en impulsar al equipo: "Es bueno llamar a la unidad de todos de cara al partido de esta noche en presencia y apoyo de la afición. Nos importa que cuantos más partidos se ganen mejor". Y culminó: "La preocupación no tiene que convertirse en nerviosismo ni en falta de rendimiento. Tenemos que mirar hacia dentro, esforzarnos en hacer las cosas lo mejor posible. No soy experto para analizar el trabajo de los jugadores o el entrenador. Confío en que hagan lo mejor".