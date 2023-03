Esteban Burgos compareció jueves antes lo medios de comunicación para analizar la realidad en la que está sometido el Málaga CF, sobre todo desde el tropiezo ante el Racing. "No esperábamos esta derrota. Pero hay que levantar a la gente, faltan 12 fechas, esto es larguísimo. No estamos ganando, pero estamos animados y con confianza para ganar el sábado, que será un partido muy duro", enfatizó.

"Las matemáticas todavía están y el equipo no juega mal. Los errores nos penalizan, pero hay que ir puliendo; vemos vídeos de rivales y vemos que tienen carencias. Cuando ganemos queremos ilusionar a la gente. Una victoria es un subidón terrible. Queremos no hablar tanto y actuar más", explicó el argentino.

Con respecto al partido ante Las Palmas, remarcó que "nos vamos a encontrar a un equipo de mucha posesión, que juega mucho por dentro. El míster tiene claro cómo quiere jugar y estamos adaptándonos a eso".

No obstante, el '20' blanquiazul fue autocrítico: "Esta situación es culpa nuestra y si hay que 'putear' a alguien, es a nosotros. En Segunda hay una competencia muy dura, el año pasado estuve 25 fechas líder con el Eibar y no ascendimos. Puedes tener una gran plantilla, pero luego pasan mil cosas. Es mucha la expectativa que se genera y si eso no sale bien, es complicado”.

Y también analítico. "He peleado descensos con el Alcorcón, fue largo y hasta la última fecha. De la negatividad, como jugador, trato de apartarme. Tenemos una afición muy pasional, yo la entiendo; trato de estar con mi familia, hacer un buen entrenamiento invisible, venir aquí y entrenar como un animal. Y dormir tranquilo porque lo dejé todo", concluyó.