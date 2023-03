En los malos momentos las buenas noticias se reciben mejor. Y es que el Málaga CF ha recibido la respuesta favorable por parte del TAS, quien se ha pronunciado finalmente sobre el 'caso Ontiveros' para confirmar que el club de Martiricos deberá recibir al fin los cuatro millones de euros por el traspaso del malagueño que quedó vinculado a la venta de N'Diaye por parte del Villarreal al Al Shabab. al equipo saudí.

La relación Málaga CF-Villarreal-Al Shabab no viene de ahora. El conjunto valenciano cedió a N'Diaye a los de Martiricos en el verano de 2018 para tratar de volver a Primera División. Sin embargo, en esa operación había una cláusula de compra obligatoria, que finalmente no se llegó a dar porque ese ascenso no se llegó a producir y no era viable. Por lo que el Villarreal vendió al centrocampista al equipo saudí, quien no llegó a abonar el pago de ese movimiento y que estaba vinculado a la venta de Ontiveros, entonces en el Málaga CF, al Villarreal.

No es la primera vez que una entidad obliga al Al Shabab a pagar esos 4 millones de euros a los de Fernando Roig. La FIFA ya anunció hace más de un año que estaban obligados a abonar esa cantidad de dinero. Sin embargo, ahora parece un paso definitivo. Según ha informado Diario Sur, ahora ha sido el TAS el que obliga a los de Emiratos Árabes a abonar el coste inicial por la ficha de Alfred N'Diaye.

¿Cuál es la novedad ahora? Que ya no pueden recurrir la sentencia. Por lo que están obligados a cumplir con la imposición del tribunal en un plazo de un mes. Ahora bien, no sería la primera que hacen oídos sordos en el 'caso Ontiveros'. Por lo que si no pagan en el plazo estimado, no podrán adquirir a nuevos jugadores.

Inyección económica

Lo que está claro es que es una partida económica muy importante la que va a recibir el Málaga y más en estos momentos en los que la sombra del descenso a Primera RFEF está al acecho de Martiricos. Caer del fútbol profesional supondría recibir una mínima cuantía por los derechos de televisión -incluso lejos del millón de euros-, frenar el pago de CVC y tan solo recibir una ayuda de LaLiga de en torno a tres millones de euros.

Por lo que estos cuatro millones de euros, con los que casi se contaba para planear la temporada 22/23, llegan en un momento decisivo para el futuro de la entidad. Además, por delante queda cerrar el 'caso Horta', que tantos dolores de cabeza dio el pasado verano, pero lo que podría estar recibir el Málaga CF, si el Al Shabab cumple con la orden del TAS, será clave para construir el futuro ya sea en Primera RFEF o en Segunda División. Un ingreso que cambia ligeramente el panorama si los de Martiricos tienen que competir la próxima campaña lejos del fútbol profesional.