La plantilla del Málaga CF, como la mayoría de las de Primera Federación, puede tener carencias en algunas posiciones. Quizás al frente de ataque le falta algo y también el centro de la defensa puede ir corto de efectivos, pero si hay una parcela del campo donde la afición y el propio Sergio Pellicer no puede tener ninguna queja es en el centro del campo, y más aún atendiendo a lo que se ha visto en estos dos partidos ligueros y contando que Ramón Enríquez, lesionado, y Manu Molina, el último en llegar, aún no han podido pisar el verde esta temporada con la camiseta blanquiazul.

El club de Martiricos no tenía pensado hacer ningún refuerzo más para el centro del campo, pero la locura de las últimas horas de mercado de fichajes acabó con Manu Molina firmando por el Málaga CF. Al club se le cayeron algunas opciones que tenía para reforzar la delantera, y el jugador onubense también se quedó sin sitio en el Tenerife cuando parecía que su fichaje estaba muy encaminado. Ambas cosas se juntaron para que, en los últimos minutos de la ventana estival, Molina terminase vistiendo de blanquiazul para las próximas dos campañas.

Pese a no ser una llegada que se necesitase con urgencia, el fichaje es un gran movimiento de mercado de Loren Juarros y el Málaga CF. Ata al futbolista en propiedad por dos cursos y deja para la temporada 2023-24 un centro del campo que no tiene nada que envidiarle a ningún otro de la categoría. Los blanquiazules se han reforzado en la medular con el propio Molina, Luca Sangalli y Juanpe, que unidos a los Dani Lorenzo, Larrubia, Ramón, Genaro e Izan Merino, dejan una línea con muchas posibilidades para Sergio Pellicer, con alternativas suficientes para jugar con 3 o con 4 en el medio, para apostar por un once más valiente y de toque o por otro de contención, según el escenario y las circunstancias.

Paso adelante de los canteranos

Además de los tres fichajes mencionados, Dani Lorenzo y David Larrubia regresan para esta campaña de su cesión en el AD Mérida. Y no han tardado ni dos partidos en demostrar que están capacitados para ser líderes en este Málaga. Lorenzo y Larrubia fueron los jugadores más destacados en la victoria frente al Atleti B, jugaron con desparpajo, mostraron atrevimiento, movieron al equipo y dejaron continuos detalles de mucha calidad.

La apuesta de Pellicer con Genaro -venido a más- y Dani Lorenzo, escoltados en las bandas por Larrubia y Kevin funcionó en muchos tramos del partido. Y mira si el abanico de posibilidades que tiene el míster es tal que podría formar otro centro del campo titular con Manu Molina, Juanpe, Ramón o Luca Sangalli. Y hasta tiene la opción de Izan Merino para cuando sea necesario.

Un abanico de posibilidades

La llegada de Manu Molina es positiva en muchos aspectos. Principalmente, por la talla de jugador que ha fichado el Málaga, que debe ser diferencial en la categoría. Por otro lado, permitirá a Ramón recuperarse con más calma y sin forzar, porque el onubense puede hacer sus funciones perfectamente. Y además, posibilitará que jugadores como Larrubia o Sangalli puedan jugar por fuera, abierto en las bandas y así tapar carencias que hayan podido quedar en los extremos.

El Málaga CF ha configurado uno de los mejores centros del campo de la Primera RFEF, por experiencia, talento y hambre, como ya se vio ante el Atleti. Y todavía no están todas las piezas metidas en dinámica. Ahora es tarea de Sergio Pellicer hacer que este buen cartel sobre el papel funcione sobre el verde y sea el motor del equipo.