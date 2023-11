El Málaga CF ya mira al mercado de invierno

El Málaga CF ya se ha puesto manos a la obra para trabajar en el mercado de fichajes de invierno. La plantilla ya era corta cuando se culminó el trabajo en verano, pero las lesiones y el bajo rendimiento de algunos jugadores han puesto de manifiesto que el club tiene que incorporar a varios refuerzos si quiere reconducir el rumbo para luchar por al ascenso en cualquier de sus vías.

Kike Pérez, Loren Juarros y Sergio Pellicer quisieron apostar desde el primer día por la cantera, un baluarte diferencial con respecto a otros equipos. De hecho, así se ha demostrado con jugadores como Roberto, Kevin o Larrubia. El gran problema es que todos los jóvenes se han visto obligados a dar un paso adelante después de que la plantilla haya perdido a muchas de sus primeras espadas por las lesiones.

Es muy posible que en la lista de deseos de Pellicer haya perfiles de todo tipo. A excepción de un portero, puede que acepte un refuerzo en el resto de demarcaciones. Ahora bien, habrá que priorizar porque ni la situación económica ni la disponibilidad de fichas da para cumplir con todo lo que necesita en estos momentos el Málaga CF.

Dos prioridades muy claras

Prioridades hay dos muy evidentes. La primera es reforzar el puesto de central. Nelson Monte y Einar Galilea llevan siendo varias semanas los dos únicos efectivos de garantías después de la lesión de Juande. Es cierto que Murillo ha dado un paso adelante, no así Moussa, también en la enfermería durante algún tiempo. Sin embargo, hay una pregunta: ¿puede depender el Málaga CF de solo tres centrales hasta el regreso del cordobés? La respuesta parece bastante clara.

La otra necesidad es incluso más urgente: el delantero. El equipo lo está fiando todo a la efectividad de Dioni y Roberto frente a un Loren que sigue sin ver puerta. La cuestión ya no es solo cuántos goles hayan marcado o no hasta el momento, es que no tienen descanso alguno para poder permanecer en el banquillo en un momento puntual y no hay que olvidar que el malagueño cumple 34 años este mes de diciembre.

A partir de ahí son muchas las opciones que podrían plantearse como posibles boquetes a tapar. Si el equipo no cuenta demasiado con Bilal, Gabilondo necesita un recambio porque no ha jugado tan solo 4 minutos en Primera RFEF. Tampoco va sobrado el equipo en extremos. Precisamente, el recambio de Haitam entra ahí y es una urgencia ante un jugador que había funcionado como un perfecto ‘microondas’. Mientras que también podría entrar en la ecuación un nuevo centrocampista de corte defensivo.

Problema de fichas

Ahora bien, el Málaga CF no tiene libertad de movimiento alguna. Hasta hace dos semanas tenía las 23 fichas de la plantilla ocupadas. Sin embargo, el oxígeno llegará por la baja la ficha de Haitam -ausente toda la temporada tras su grave lesión de rodilla- para poder tener una plaza con la que incorporar a su recambio.

El problema vendrá si Loren Juarros quiere hacer alguna incorporación más. La única forma de lograrlo será mediante la cesión o la venta de alguno de los jugadores con menos minutos. En la carrera aparecen como candidatos Moussa o Loren, quien ya sonó para salir en verano ante esta situación que se le presenta de nuevo al conjunto blanquiazul para poder reforzar sus posiciones.

Hay tiempo por delante hasta el final de temporada, pero es indispensable no equivocarse en el mercado de invierno de cara a poder llegar con opciones de aspirar a todo en el mes de mayo. Necesidades hay muchas, fichas no tantas. Así que habrá que tomar las decisiones correctas para darle un salto de calidad a la plantilla. El momento es y debe ser ahora.