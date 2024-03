Málaga CF: Pellicer y un puzzle de difícil encaje

Las lesiones han sido un problema casi constante para el Málaga CF a lo largo de esta temporada. A excepción de algún partido muy puntual, Sergio Pellicer siempre ha contado con más bajas que las de larga duración de Ramón y Haitam. Y ahora, en el momento más decisivo del curso, le han llegado varios problemas de golpe. No parecen ser graves, pero sí que se focalizan en algunos de los pilares de este equipo.

El mejor Málaga CF del curso se ha asentado con la base formada por Genaro, Manu Molina y Dani Lorenzo. El equipo blanquiazul encontró el fútbol en un puzzle perfecto en esos meses en los que la diferencia pasó de ser de 13 a 5 puntos con respecto al Castellón. Sin embargo, en un momento en el que hay que sumar dos victorias casi obligatorias ante Linares y Ceuta, el cuerpo técnico pierde a parte de su centro del campo de oro.

Dani Lorenzo sufre una fractura espiroidea de la falange proximal del segundo dedo de la mano izquierda. El marbellí ha pasado esta semana por quirófano y, aunque no está descartado del todo para estar presente el domingo en La Rosaleda, su salida como titular es muy complicada al tener muy reciente la operación. De hecho, ya arriesgó ante el Algeciras y se llevó un golpe a pesar de la suplencia.

Otra duda va a ser Genaro. El capitán blanquiazul padece una contusión en el glúteo izquierdo tras otro golpe en la visita al conjunto gaditano. La mala noticia es que tampoco ha entrenado junto al resto de sus compañeros. El Málaga CF ya sabe lo que es estar sin el pivote porque los resultados durante aquellos cuatro partidos de sanción, por lo que debe encontrar soluciones por el camino para evitar males mayores.

Manu Molina, el único presente

El único miembro del puzzle perfecto que se presenta como candidato a repetir, siempre y cuando el cuerpo técnico no decida lo contrario, es Manu Molina. El onubense se ha hecho, ya con total confianza, con los mandos del fútbol de Martiricos en una segunda vuelta majestuosa y es uno de los grandes culpables por los que el equipo ha dado un paso adelante sobre el césped.

En busca de relevo

A partir de ahí, podría haber dos plazas a ocupar en el centro del campo. Juanpe ya fue titular el pasado sábado ante el Algeciras. Fue el elegido por Pellicer para suplir a Dani Lorenzo, pero su rendimiento se quedó varios escalones por debajo de sus compañeros después de perder por completo la continuidad tras encadenar multitud de lesiones musculares.

Otro candidato es Sangalli. También salió en los minutos finales en El Nuevo Mirador. Las molestias físicas y el estado de forma de sus compañeros le han colocado en el banquillo. Aunque no sería de extrañar que formara parte del once para aportar equilibrio al equipo en la medular. Eso sí, no juega más de media hora desde el 21 de enero, cuando se marchó lesionado en el partido ante el Castellón.

Sangalli es una de las opciones con la que podría contar Pellicer. / Málaga CF

Larrubia también es una opción para ocupar el puesto de interior o de mediapunta que dejaría libre Dani Lorenzo. El malagueño -el último de los renovados- juega cada vez con más frecuencia en el carril central, teniendo más peligro que en banda como extremo.

En definitiva, son varias las decisiones que tiene que tomar Pellicer durante estos días hasta el Málaga CF-Linares del domingo. Hasta entonces, podrá decidir si fuerza a alguno de los tres miembros del puzzle o si tiene que apostar por otros jugadores que no han tenido continuidad en los últimos meses.