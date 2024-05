Sangalli: "El gol del otro día me ha ayudado a encontrarme"

El Málaga CF está en el momento clave de la temporada y parece ser consciente de ello. En la última semana, han sido varios los jugadores que han comparecido ante los medios para reforzar todos un mismo mensaje, el de la unidad, dedicado a la afición. La victoria en el derbi frente al Antequera apoya las palabras pronunciadas por Nelson Monte en primera instancia, secundadas más tarde por David Ferreiro y ahora por Luca Sangalli.

Rendimiento del equipo

“Esta semana va bastante bien. Otras que hemos tenido han sido más movidas, esta está siendo bastante tranquila y centrándonos en los partidos que vienen. Primero, este finde. Lo demás está por venir. Necesitábamos una semana así, después de un buen partido y un buen resultado”.

Mejora colectiva

“Sabíamos que no estábamos bien y que no acompañaba ni el juego ni el resultado. Justo en el momento decisivo, a dos semanas del playoff, hemos conseguido hacer un buen partido en casa, reconciliarnos con nuestra gente y dar la sensación de que competimos bien. Además de hacer un buen partido, competimos bien. Nos ha servido para saber que somos capaces de competir partidos así y que somos capaces de volver a hacer buen juego. Nos reconforta volver a estar a ese nivel y que sobre todo de cara al play off podamos mantener ese nivel”.

Objetivo

“El objetivo está claro, el ascenso. Vamos a pelear todo lo posible y a trabajar todo lo que nos queda intentando dar el máximo que podamos”.

Momento personal

“El fútbol es estado de ánimo y cuando no participas, todo cuesta más y es cuesta arriba. No estás cómodo y con confianza. Al final volver a jugar minutos y marcar gol para mí es muy importante y me da mucha confianza para encarar lo que queda. Sabemos que todo pasa por confirmar ante el Castilla lo que hicimos ante el Antequera y creo que todos tenemos claro que es importante conseguir los tres puntos, que nos dé un empujón moral de cara a los playoffs".

"Empecé muy bien con un peso importante en el equipo. Las lesiones te cortan el momento. Me ha costado mucho, sobre todo la segunda lesión. Me ha costado coger el ritmo y ese juego que necesito para poder aportar y en las últimas semanas ya me estaba encontrando mejor. Por suerte, el gol del otro día me ha dado ese subidón que necesitaba para encontrarme conmigo mismo, que es lo que realmente importante. Es bonito recibir el cariño de la gente. Cuando no juegas es complicado porque piensas que es imposible que llegue y justo el otro día tuve la oportunidad. Creo que puedo dar ejemplo a otros jugadores que han estado en mi situación. Eso hace que el equipo tenga mayor competencia en la recta final”.

Último partido de liga

“Es una buena prueba para lo que está por venir. En el otro lado hay filiales que nos pueden tocar como rival y sería un partido muy difícil. Tienen mucha calidad y hay que aprovechar las oportunidades que tengamos y tirar de nuestra experiencia”.