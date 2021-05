El colectivo de enfermeros de Marbella, integrado por unos 300 profesionales, conmemoró ayer su día internacional entre el reconocimiento a la labor que presta desde la irrupción de la pandemia del coronavirus y las advertencias a la población para que, a pesar del proceso de vacunación, mantenga las medidas para evitar la propagación del virus.

Los enfermeros señalaron que, con la inmunización de los vecinos, «estamos en otra fase de la enfermedad, pero no en ningún último tramo» de la crisis sanitaria del Covid-19.

«La población tiene que tener conocimiento y ser consecuente de que la enfermedad existe, se mantiene. Va a tener sus fallecimientos y personas que la van a padecer», apuntó el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco.

«Estamos en una situación de vacunación, pero esto no se ha acabado. Las medidas individuales y de precaución hay que mantenerlas. Mascarilla, higiene de manos y distancia social no pueden desaparecer porque no ha desaparecido la enfermedad», agregó.

El director del centro de salud Las Albarizas, Antonio Ayala, recordó la alta incidencia de casos que alcanzó la tercera ola de contagios en Marbella, entre diciembre y las primeras semanas de 2021, lo que obligó a dedicarle «todos los recursos, los profesionales y la energía que teníamos».

«Hemos aprendido mucho de lo que ha sido adaptarse a un cambio sin saber en qué consistía el cambio ni saber cuáles eran las decisiones correctas. La pandemia nos ha enseñado a todos», apuntó.

En el hospital Quirónsalud Marbella, la pandemia ha dejado «buenos ratos cuando dábamos altas a pacientes que llevaban mucho tiempo ingresados, pero también grandes malos ratos como consecuencia de malas noticias con la pérdida de seres queridos», recordó la gerente de dicho centro, Lola Alguacil.

«Hemos vivido muy intensamente la vida porque estar al borde de la vida o de la muerte son filos de navaja difíciles de sobrevivir. Los médicos y enfermeros, además de hacer muy bien las cosas técnicamente, tenemos que resaltar el componente humano. Y ahí hemos estado todos a la altura», apuntó.

Reconocimiento

El acto de reconocimiento, el único presencial que celebró el Colegio de Enfermería en la provincia, consistió en la entrega de diplomas a los representantes de los profesionales enfermeros de los tres centros de salud del municipio, hospitales privados, colectivo social Aspandem y las cinco residencias de mayores.

El acto, que se desarrolló en el Hospital Real de la Misericordia, fundado por los Reyes Católicos para el cuidado de los enfermos, contó con un minuto de silencio en memoria de los sanitarios que han fallecido a consecuencia del coronavirus.

«Siempre ponemos lo mejor de nosotros por el bien de los demás y ha llegado el momento de llevar a nuestra profesión a las más altas cotas de responsabilidad y desarrollo», destacó el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga en una jornada que rememora el nacimiento de la precursora de la enfermería moderna, Florence Nightingale, un 12 de mayo de 1820.