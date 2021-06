La pandemia del coronavirus ha dejado su primera víctima mortal en la plantilla de la Policía Local de Marbella.

Fernando Domínguez Macías, un agente destinado en el núcleo de población de San Pedro Alcántara y de unos 50 años de edad, falleció en la madrugada del miércoles tras no poder superar las secuelas que le provocó el Covid-19, según informó la televisión municipal.

Compañeros del agente señalaron que el policía ingresó en la UCI hace varias semanas y que recibió la vacuna contra el virus cuando, sin saberlo, estaba contagiado, lo que le agravó los síntomas.

«Es la primera víctima del Covid que sufrimos en nuestra plantilla. Siempre se caracterizó por su vocación de servicio. Por desgracia, pasa a engrosar la lista de víctimas del Covid», señaló el delegado de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, que trasladó el pésame a la familia del policía local.

«Para nuestra plantilla, el reconocimiento y el orgullo de formar parte como uno más. Fernando se va a quedar en el corazón de la Policía Local de Marbella. Deja un hueco importante y nunca le olvidaremos», agregó el delegado de Seguridad Ciudadana.

La sección local del sindicato Sip-an señaló en las redes sociales: «El maldito virus nos ha privado de tu compañía. No había compañero más alegre y positivo que tú y eso no te restaba un ápice de profesionalidad. Todos estábamos recordándote como más te gustaba, en tu Harley llegando al trabajo. Has luchado como un titán», apuntó el sindicato.

La plantilla de agentes locales ha registrado más de 60 contagios por la pandemia del coronavirus, la mayor parte de ellos contraídos durante el desempeño de sus funciones «en contacto directo con los problemas del ciudadano», señaló Díaz en la televisión local.