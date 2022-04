El concejal socialista Javier Porcuna anunció ayer que presentará una moción al pleno de abril, que a Corporación municipal celebra el viernes, para solicitar al equipo de gobierno que aplique la completa gratuidad del aparcamiento de coches eléctricos en la zona azul, como ya sucede, señaló el edil, en ciudades andaluzas como Málaga o Sevilla.

Porcuna reclamó que, para que la medida sea una realidad, el equipo de gobierno modifique las ordenanzas, acuerdos y contratos necesarios para implementar una medida «que a su vez apuesta por el medioambiente, ya que es una manera de fomentar el uso de estos vehículos».

«Es una necesidad apostar por fuentes alternativas y por medios de transporte que, además de redundar en la reducción de las emisiones contaminantes, propicien un sistema energético más independiente y transportes eficientes y sostenibles, y esta medida apuesta por ello», apuntó.

«En Marbella se da la paradoja de que medidas básicas para el fomento del uso de los vehículos eléctricos como es la posibilidad de no pagar por estacionar en zona azul, no sólo no se contemplan, sino que se rechazan», agregó Porcuna.