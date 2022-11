La Asamblea Local de Izquierda Unida solicitará al Ayuntamiento de Marbella la apertura de una comisión de investigación "a raíz del caso que se va a juzgar en la Audiencia Nacional y que implica a la familia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, para que se aclare el papel del policía local, que se aclare la empresa que ha tenido concesiones del ayuntamiento y que se aclare el presunto acceso que ha tenido la trama a funcionarios municipales porque creemos que son hechos suficientemente graves para ponerla en marcha".

Así, lo han informado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada.

Nieto ha incidido en que "el Ayuntamiento sin menor dilación acometa la constitución de esta comisión de investigación que ponga negro sobre blanco cuál es la repercusión que tiene en la proyección del ayuntamiento, en sus arcas municipales, en sus proyectos toda esta trama que vuelve a colocar a Marbella por una cuestión indeseable en la primera plana de todos los medios de comunicación".

Asimismo, ha señalado que "nos resulta paradójico, y un ejemplo tanto del escapismo político como del cinismo político del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que haya vuelto a tomar distancia de un caso que sacude de manera formidable las filas del partido que preside".

Por su parte, el portavoz de la Asamblea Local de IU, Manuel Núñez, ha dicho que "este es un escándalo más que se suma a la lista de Ángeles Muñoz, la misma que intentó cambiar las lindes para regalar un trozo de territorio de Marbella a Benahavís donde su familia tiene intereses urbanísticos, la misma que en su momento tenía un producto de inversión de más de tres millones de euros en Luxemburgo, la misma cuyo marido e hijastro van a ser procesados en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico".

Así, Núñez ha anunciado que en los próximos días se presentará por registro de entrada la solicitud de apertura de esta comisión de investigación "para que puedan sumarse a la misma tanto grupos políticos con representación municipal en el ayuntamiento como partidos políticos que tienen representación en otras instancias".

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, ha acusado al PP de Marbella de "no abandonar el neogilismo que le hace a Marbella volver a estar en los titulares por cuestiones tan importantes como las que se están investigando y de la cual no puede ser ajena la alcaldesa que convive con el centro neurálgico de una trama mafiosa".

"Si en alguna ocasión la reivindicación del PP de Marbella de luchar contra las mafias y la corrupción fue verdad, los populares no van a tener inconveniente en tomar a bien esta solicitud de apertura de una comisión de investigación. Si no, será una demostración más de que el PP de Marbella es el neogilismo disfrazado con piel de cordero que no deja de ser un lobo que da cobijo a las mafias y a la corrupción", ha concluido Ahumada.